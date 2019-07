En blindpassasjer skal søndag ha falt ned i en hage i Sør-London fra et Kenya Airways-fly. Mannen gjemte seg angivelig i hulrommet hvor hjulet på flyet plasseres under flyturen.

Passasjeren skal ha falt ned etter en ni timers flytur fra Nairobi til Heathrow i London.

Mannen er foreløpig ikke identifisert, men Kenya Airways har bekreftet funn av mat, vann og en bag ved landingsutstyret.

Nå forteller en av beboerne i nabolaget om det tragiske fallet fra himmelen.

– Kun én meter fra nabo

Naboen forteller hvordan lyden av et høyt dunk gjorde at han tittet ut gjennom vinduet i andre etasje på huset.

Mannen som falt ned fra himmelen skal ha sett intakt ut ved første øyekast, men blod på husveggen avslørte at ikke alt var som det skulle være.

– Mannen var så intakt fordi han var en isblokk, sier naboen ifølge Sky News.

Da mannen gikk ut av huset møtte han på eieren av hagen mannen landet i, som tydelig var opprørt.

– Han lå og solte seg da mannen falt ned kun én meter fra ham, forteller naboen.

Mannen i hagen skal ifølge The Sun ha hatt flere venner på besøk, og en venn av mannen sa det kun var flaks at ikke flere var i hagen på tidspunktet den uidentifiserte blindpassasjeren falt ned fra flyet.

Tusen meters høyde

Årsaken til at flyselskapet som gjestet blindpassasjeren ble såpass raskt identifisert, skal være fordi en mann fulgte flyet via en flysporingsapp. Han skal ha sett mannen falle ned fra flyet, og fortalt dette til politiet som ankom åstedet.

Ifølge Sky News var flyet på litt over tusen meters høyde da mannen falt ned.

– Politiet tror mannen var en blindpassasjer, og falt ut av landingsutstyret til et Kenya Airways-fly som var på vei mot Heathrow flyplass, sa politiet i en offisiell uttalelse.

Det britiske politiet legger til at dødsfallet ikke blir etterforsket som et mistenkelig dødsfall, men at det likevel vil bli utført en obduksjon. Politiet er i dialog med flyselskapet og internasjonale myndigheter.

Flere lignende hendelser

Søndagens tragiske hendelse er ikke første gang en blindpassasjer har falt ned fra et fly med døden til følge.

I 2012 ble en mann fra Mozambique funnet død med store skader midt i en gate i en London-forstad. Dødsfallet ble først sett på som et mysterium. I ettertid kom det fram at mannen skal ha overlevd temperaturer ned til minus 60 grader før han til slutt falt fra flyet på vei fra Angola.

I 2013 falt en mann fra et Air France-fly under landing i Nigers hovedstad og døde, mens en mann døde i 2015 da han falt fra et British Airways-fly og ned på et butikktak i Sør-London.

Det amerikanske luftfartstilsynet FAA har registrert 113 slike hendelser på 101 flyturer fra 1947 til 2015. Ifølge FAA er det sannsynlig at tallet, som gjelder avganger og ankomster til og fra USA, er høyere, ettersom blindpassasjerer også kan ha falt i havet.