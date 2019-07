Maren (24): – Det er ingen skam å snu

Fellesferien er i gang for fullt og mange nordmenn planlegger å legge ferien til Norge.

Røde Kors oppfordrer folk til å benytte seg av den norske fjellheimen, men advarer samtidig om at mange turgåere er for dårlig forberedt.

I 2018 deltok frivillige fra Røde Kors i rundt 1800 søk- og redningsoppdrag over hele landet.

Sommerferien har bare så vidt begynt, og allerede har redningsmannskapene måttet hente ut turgåere som har satt seg fast i fjellet.

– Mange søk- og redningsaksjoner kunne vært unngått dersom turgåerne hadde tatt enkle grep i forberedelsen av turen og, ikke minst, avbrutt eller endret planene ved værskifte, sier Kjersti Løvik, landsrådsleder i Røde Kors Hjelpekorps i en pressemelding.

For Maren har et knippe leveregler sørget for uhellet enda ikke har vært ute.

Fjellvettreglene Planlegg turen og meld fra hvor du går Tilpass turen etter evne og forhold Ta hensyn til vær- og skredvarsel Vær forberedt på uvær og kulde, selv på korte turer Ta med nødvendig utstyr for å kunne hjelpe deg selv og andre Ta trygge veivalg. Bruk kart og kompass. Vend i tide, det er ingen skam å snu Spar på kreftene og søk ly om nødvendig Kilde: Røde Kors

Presser ikke grensene

Ved siden av lærerstudiene på OsloMet tilbringer Maren all ledig tid på tur i naturen. Hun er tidligere kjent fra TV-programmet «Alene» hvor hun overlevde 18 dager alene i villmarka i Nord-Norge.

– Jeg har alltid et mål med turene mine, og har et veldig konkurranseinstinkt, men blir forholdene for utfordrende er det bare å bite i det sure eplet, sier Maren.

IKKE UNDERVURDER: Maren Werner mener man ikke skal undervurdere viktigheten av en skikkelig sovepose, telt, og masse mat og klær når man legger ut på tur. Foto: TV 2

Hun har enda ikke satt seg i en situasjon hvor hun har strukket strikken for langt.

– Det henger nok sammen med at jeg lever etter fjellvettregelen «det er ingen skam å snu». Siden jeg som oftest er på tur alene er jeg sårbar og derfor blir det ekstra viktig å ta forholdsregler. I stedet for å presse grensene prøver jeg alltid å tenke på «hva om situasjonen blir verre», sier hun.

Ustabilt vær

Mens teltet settes opp, forteller Maren at hun etter mye tid i skog og fjell også har blitt godt kjent med norsk sommervær.

– Du lærer deg å nyte det fine været fordi du vet at det kan slå om på to minutter. Det ene øyeblikket står man i t-skjorte i stekende sol, så plutselig blir det øsregn og kraftig vind, sier Maren.

Derfor er et av Marens viktigste bud å alltid ha med seg nok klær og alltid minst ett skift.

ØV: Kjersti Løvik, landsrådsleder i Røde Kors Hjelpekorps, oppfordrer alle som skal på tur til å øve på orientering. Foto: Røde Kors

Røde Kors har skrevet en liste over hva de mener må være med i topptursekken og Den norske turistforeningen har lagd en pakkeliste for sommerturen.

I tillegg til å pakke riktig utstyr, mener Kjersti Løvik i Røde Kors at de fem første fjellvettreglene er ekstra viktige å huske på i sommer:

– Ikke legg ut på langtur uten trening, og si alltid fra hvor du går. Husk også at været kan endre seg raskt, og selv om det er fint når du legger ut på tur, må du være forberedt på at det som skulle være en kort tur kan ende med nødovernatting i fjellet, sier Løvik.