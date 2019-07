Kommunevalgmålingen Kantar TNS har laget for TV 2 to måneder før høstens valg, er alt annet enn god sommerlektyre for statsminister Erna Solberg og hennes venner.

Samlet får regjeringspartiene en oppslutning på 34,6 prosent, mens de hadde hele 48,4 ved stortingsvalget for to år siden.

Høyre ligger under 20 prosent, Frp på 7 prosent og både KrF og Venstre på 3 prosent.

Hit rømmer velgerne

Det er tre hovedforklaringer i bakgrunnstallene på hvorfor Erna Solberg og hennes venner sliter på målingene.

1. De fire regjeringspartiene mister hele 109.000 flere velgere til gruppen «andre partier» enn de henter tilbake. Denne gruppen omfatter de små landsdekkende partiene som ikke er på stortinget og de ulike listene mot bompenger.

2. De fire regjeringspartiene mister 100.000 flere velgere til Senterpartiet enn de henter tilbake.

3. De fire regjeringspartiene mister 54.000 flere velgere til Arbeiderpartiet enn de henter tilbake.

Samlet utgjør de tre hovedproblemene en lekkasje på 263.000 flere velgere enn de borgerlige partiene klarer å hente tilbake over streken.

Arbeiderpartiets problem

Men det er ikke bare regjeringspartiene som sliter. Selv om Arbeiderpartiet går frem vil 25,7 være det dårligste kommunevalget noen sinne for partiet.

1. Arbeiderpartiet mister 64.000 flere velgere til partiene Rødt, SV og MDG, enn de henter tilbake fra «venstreflanken».

2. Arbeiderpartiet mister 14.000 flere velgere til Senterpartiet enn de henter tilbake.

3. Arbeiderpartiet mister 11.000 flere velgere til de ulike listene mot bompenger og småpartiene som ikke sitter på stortinget enn de henter tilbake.

Hovedproblemet til Ap er altså at de mister flere velgere til «venstreflanken» enn de henter tilbake fra regjeringspartiene, på tross av de store problemene Erna Solberg og hennes venner har.

Sp mot rekord

Senterpartiet kan gjøre sitt beste kommunevalg noen sinne. To måneder før valget har partiet 13,7 prosents oppslutning.

Et skår i gleden er at Vedum lekker 11.000 velgere til de ulike bomlistene og de andre småpartiene. Lokale målinger som er tatt opp etter at bomlistene kom viser at Senterpartiet i byer og bynære områder har redusert veksten.

Bomlistene samler 3,5 prosent, litt færre enn for en måned siden da de fikk 4,6 prosent. Mye kan dermed tyde på at potensialet kan være tatt ut for protestlistene.