Det er en uke siden Lillehammer-klubben presenterte blodrøde tall og et underskudd på nærmere to millioner kroner. I dag la klubben frem en handlingsplan for Ishockeyforbundet i et møte de omtaler som positivt.

– Handlingsplanen går enkelt og greit ut på at vi følger lisenskravene og har en positiv egenkapital om tre år, forklarer Atle Svensrud, daglig leder i Lillehammer I.K, til TV 2.

– Hvordan skal dere få til det?

– Det er som ofte med alt man skal få til, hard jobb. Det er grep i forhold til rutiner og selvsagt kutt i kostnader. Det er det som er det store, samtidig som vi har en oppgradert arena som gjør at vi kan øke inntektene.

Ifølge den fremlagte handlingsplanen skal klubben kutte i lønnsutgiftene, men det vil ikke gå utover allerede inngåtte kontrakter.

– Det er viktig å presisere at det ikke har vært noen lønnskutt i det hele tatt. Vi skal senke lønnsnivået på de spillerne som vi vil hente fremover og så ser det ut til at vi ikke signerer den siste importspilleren, sier Svensrud.

– Kostnadene har vært utfordringen

Lillehammer hadde i 2018 driftsinntekter på 17 millioner, og på markedssiden holder klubben budsjettet. Det er kostnadene som har vært utfordringen.

– De har brukt mer penger enn de har fått inn. Lillehammer har hatt mer inntekter og sponsorinntekter enn de har budsjettert med, så de har hatt god kontroll. De kan ikke skylde på svikt i inntektene som det av og til er andre steder. Situasjonen er en annen på Lillehammer, sier generalsekretær i Ishockeyforbundet Ottar Eide.

Selv med økte inntekter sitter klubben igjen med en negativ egenkapital på 1,6 millioner kroner. Eide mener at dette skulle klubben og forbundet helst ha vært foruten.

– Det er ikke sånn man bygger solide klubber, men de setter i gang tiltak nå som gjør at de ikke kommer i den situasjonen fremover. De kommer til å gjøre masse tiltak som gjør at de ikke kommer i en sånn situasjon igjen, forteller generalsekretæren.

Nå skal klubblisensutvalget kvalitetssikre handlingsplanen Lillehammer har presentert og komme med sin innstilling til forbundsstyret før helgen.

– Planene virker gjennomførbare ut i fra det vi kunne se nå. Nå er det opp til klubblisensutvalget å gjøre den vurderingen ut i fra det som ble presentert på møtet, avslutter Eide.