Arsenal bekrefter tirsdag at de har kjøpt Gabriel Martinelli fra brasilianske Ituano.

Den 18 år gamle spissen har scoret ti mål på 34 kamper for Ituano etter at han fikk debuten som 16-åring i november 2017.

– Jeg er en spiller som gir alt hele tiden. Jeg står på for laget og ønsker alltid å vinne kamper og trofeer, sier Gabriel Martinelli til klubbens nettsider.

Overgangssummen er ikke offentliggjort.

– Å spille i Europa og for en stor klubb som Arsenal har vært en drøm for meg og min familie siden jeg var et barn. Jeg skal ta vare på denne muligheten, sier Martinelli.

Forrige sesong ble han kåret til årets komet og tatt med på årets lag i ligaen i staten São Paulo.

– Jeg ser opp til Cristiano Ronaldo, Lionel Messi og Neymar, for det er spillere som kan avgjøre kamper og som er veldig profesjonelle. De dedikerer sitt liv til spillet, sier han.

Martinelli trente også med Brasil i oppladningen til Copa América.

– Det var en fantastisk følelse og en drøm som gikk i oppfyllelse å få lov til å være sammen med så store spillere. Jeg var hjemme da jeg fikk innkallingen, og jeg ble superglad. Det var en mulighet til å lære, og jeg koste meg så mye. Jeg må takke laget for at de tok meg imot med åpne armer, sier Martinelli om å få trene med landslaget.

Arsenal opplyser at Martinelli blir med på førstelagets oppkjøring.

Arsenal har sett Aaron Ramsey, Danny Welbeck, Petr Cech og Stephan Lichtsteiner forlate klubben etter forrige sesong. I tillegg har Denis Suárez returnert til Barcelona etter sitt utlån, før han nylig signerte for Celta Vigo.