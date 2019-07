Én av ti ulykker eller nestenulykker til sjøs skyldes forvirring rundt styrbord og babord. Over halvparten av de spurte i en ny stor spørreundersøkelse ønsker nå å fjerne begrepene, og heller kalle det høyre og venstre.

Én av de som synes de begrepene kan være forvirrende er Alex Rosén.

– Det er veldig fort å tro at babord er høyre, eller venstre, eller hvordan var det nå igjen, ler Rosén.

Vi møter ham på gjestehavna i Tønsberg idet han går om bord i sin 38-fots seilbåt.

Det er ingen tvil om at han er en havets mann. Alex Rosén har vokst opp på båt, og han har seilt til Nordpolen med eventyrer Jarle Andøy.

– Jeg er veldig opptatt av å følge regler på sjøen. Du må ha regler, fordi her er alt litt utrygt. Og når alt er litt utrygt så er det ingenting som er bedre enn regler, sier Rosén til TV 2.

Men selv de mest elementære reglene til sjøs er det mange som sliter med, ifølge If Skadeforsikring.

– Dette med styrbord og babord er en utfordring for en del har vi skjønt, sier produktsjef for båtforsikring i If, Atle C. Strøm til TV 2.

– Vi gjorde en undersøkelse om dette, og der kan man vel si at forvirringen definitivt er tilstede, sier Strøm.

Ifølge undersøkelsen svarte én av tre at de ikke har full oversikt over vikepliktreglene til sjøs.

– Det er en god del, og med såpass mange båter som er på sjøen, så kan det skape farlige situasjoner, sier Strøm.

Ifølge samme undersøkelse svarte halvparten av alle som har en mening at det ville vært både tryggere og enklere å ferdes til sjøs om vi droppet begrepene styrbord og babord, og i stedet opererte med høyre og venstre.

Strøm sier at én av ti har opplevd ulykker eller nestenulykker på grunn av forvirring rundt styrbord og babord.

– Hva sier det om folks villighet til å lære seg reglene til sjøs?

– Det sier vel at det er et potensiale, sier Strøm.