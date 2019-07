Tottenham har signert midtbanespilleren Tanguy Ndombele fra Lyon, og har samtidig knust sin egen overgangsrekord.

Lyon melder selv at Tottenham betaler 60 millioner euro, cirka 580 millioner kroner, og at summen kan stige med nesten 100 millioner kroner dersom diverse klausuler blir utløst.

Klubbens tidligere overgangsrekord lyder på 455 millioner kroner. Det var det de punget ut den gangen Davinson Sánchez ble hentet fra Ajax i 2017.

Ndombele har signert en seksårskontrakt, så franskmannen har forpliktet seg til spill for Spurs frem til sommeren 2025.

Midtbanespilleren har spilt for Lyon de to siste sesongene, og har tidligere spilt for Amiens.

Han har spilt seks landskamper for Frankrike siden debuten i oktober 2018.

Tidligere tirsdag signerte Tottenham Jack Clarke (18) fra Leeds. Han signerte en kontrakt som strekker seg til 2023, men skal tilbringe kommende sesong på lån til gamleklubben.