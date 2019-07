– Tenkte ikke at jeg skulle være i Tour de France 20 år senere

– Jeg skulle bli ett år, og det er 20 år siden. Sånn er det blitt. Jeg tenkte jo ikke da at jeg skulle være i Tour de France 20 år senere, forteller sportsdirektør i Dimension Data, Gino Van Oudenhove.

Han reiser ned til Brussel på samme dag som han 20 år tidligere pakket kofferten for å dra til Norge fra nettopp Belgia. Den gangen for å jakte på drømmen om å bli sportsdirektør.

– Det er litt symbolsk å reise tilbake på samme dato. Nå som sportsdirektør for et World Tour-lag i Tour de France, forteller sportsdirektøren.

Debuterer på hjemmebane

Når Tour de France starter i Brussel på lørdag, betyr det litt ekstra for Van Oudenhove. Det er første gang han leder et lag under Tour de France, attpåtil i sin egen hjemby.

– Det blir veldig spesielt når vi kommer til presentasjonen og ser folkemengden og kjører gjennom hjembyen min, forteller han.

Byen Ninove, hvor Van Oudenhove vokste opp, ligger 26 kilometer unna startbyen.

– Når vi kjører gjennom Ninove, så kommer familien til å stå og hilse på oss. Da må jeg kjøre til siden og gå ut for å møte dem, ler Van Oudenhove.

Sportsdirektøren som nå har bosatt seg i Tønsberg med familien sin, hadde ikke trodd han skulle returnere i den posisjonen han nå er i.

– Man tenker på det. Jeg kan ikke si at da jeg reiste fra Belgia 3. juli så kommer jeg tilbake som sportsdirektør. Samtidig så spiller det med. Det er ikke sånn at jeg reiser hjem nå for å vise alle hva jeg har oppnådd. Jeg må si at jeg tenker litt på det og jeg er stolt av hva jeg ha fått til.

– Lå i blodet mitt

Gjennom jobben i sykkelklubben ICT Baardegem ble han kjent med det norske sykkelmiljøet. Det åpnet nye dører for Van Oudenhove.

– Jeg ble kjent med miljøet i Sandnes sykkelklubb. De hadde vært en del nede i Belgia, så besøkte jeg dem i Norge. Da ballet det bare på seg, forklarer han.

Besøkene til Sandnes skulle vise seg å bære frukter for Van Oudenhove.

– Det har alltid ligget i blodet mitt å ikke tilbringe hele livet i Belgia. Jeg ville utforske verden. Da dro jeg for å hjelpe Sandnes Sykkelklubb under et løp, men så ble jeg værende, ler belgieren.

I 2004 gikk veien videre fra Sandnes Sykkelklubb og til Maxbo-Bianchi, senere kjent som Joker. I tolv år kom de aller fleste norske sykkelproffer fra Van Oudenhoves lag.

I år har fem av seks norske ryttere i Tour de France vært under belgierens ledelse.