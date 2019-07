Klippet, som ble publisert av Frankrikes presidentpalass på Instagram, viser Donald Trumps datter i en samtale med en gruppe svært mektige mennesker under helgens G20-møte.

Hun står sammen med Englands avtroppende statsminister Theresa May, Frankrikes president Emmanuel Macron, Canadas statsminister Justin Trudeu og lederen av det internasjonale pengefondet Christine Lagarde.

De ser ut til å diskutere politiske spørsmål, da Ivanka Trump prøver å involvere seg i samtalen .

Rådgiver for presidenten

I etterkant har folk spurt seg hva hun egentlig gjorde på det internasjonale møtet der mange av verdens økonomisk ledende nasjoner deltok. Offisielt har Ivanka Trump hatt stillingen som rådgiver for Det hvite hus.

Hun har siden hennes far ble president vært å se en rekke tilstelninger rundt om i verden, og folk lurer nå på hvilken rolle hun egentlig har.

Blant dem som har reagert på videoen er demokratenes Alexandria Ocasio-Cortez.

– Det er kanskje sjokkerende for noen, men å være noens datter er faktisk ikke en karrieremessig kvalifikasjon, skriver hun på Twitter

Se klippet her:

Ivanka Trump var blant annet til stede da USA sin president besøkte den demiltære sonen mellom Sør-Korea og Nord-Korea, og det har ikke gått upåaktet hen.

Hvor er Ivanka?

Emnegnaggen #unwantedIvanka har spredt seg på twitter som ild i tørt gress, og presidentens datter har blitt redigert inn bilder slik at det ser ut som hun har vært til stede under en rekke historiske hendelser.

Emneknaggen så lyset etter at den amerikanske journalisten Erin Ryan, etterlyste et bilde av Ivanka ved siden av Churchhill, Roosevelt og Stalin under Yalta-fredskonferansen i 1945.

Et annet bilde som dukket opp i etterkant var Ivanka stående side om side med Martin Luther King under hans ikoniske I have a dream-tale som ble holdt i Washington i 1963. Ivanka ble også redigert inn i et bilde der hun tar seg en spasertur på månen under månelandingen i 1972.

Når Ivanka Trump ble ansatt ved det hvite hus tilbake i 2017 hevet mange øyenbrynene, og så på henne som dårlig kvalifisert til en jobb som presidentens rådgiver.

Tidligere i år sa Trump at han hadde vurdert å gi sin datter hovedansvaret for Verdensbanken, og sa samtidig at hun hadde blitt en strålende FN-ambassadør.

– Patetisk

I en mail til New York Times svarer Det hvite hus kritikerne av videoen, og kaller den massive responsen en mistolkning.

Kommunikasjonssekretær i Det hvite hus Jessica Ditto uttaler i mailen at kritikken av presidentens datter er «absolutt patetisk».

– Det er trist, men ikke sjokkerende, at kritikerne velger å angripe Ivanka Trump, som er en seniorrådgiver til presidenten, når hun promoterer USAs innsats for å styrke kvinner gjennom strategiske partnerskap med verdensledere.