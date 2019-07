– Vi må vise hvordan man skal se te seg, både på og rundt sjøen

^

– Det er veldig mye den enkelte kan gjøre. Først og fremst handler det om å passe på hverandre, og de små. Ha på redningsvest og ta aldri øynene bort fra de minste når man er på en strand eller badeplass. Heller ikke ta ulike stunts slik at du skader deg og går ned av den grunn. Vi ser at det er litt for mye bruk av alkohol i forbindelse med sjø, enten det er i båt eller på kaia, så enkelte ganger skjer ulykker rett og slett fordi de har fått i seg for mye alkohol, sier Myroldhaug.

Ring etter hjelp

Myroldhaug forteller at brannvesenet i Oslo både operer i både lavvann og dypvann. Han påpeker at publikum aldri må gjøre en egen innsats på dypvann, og at de heller må kontakte 110-sentralen.

– Det som gjelder da er tidlig varsel og det å være på stedet. Vedkommende må snakke med 110-sentralen og gi tydelige opplysninger underveis om hvor de er, hva som har skjedd og hvor han eller hun så vedkommende sist.

Brannsjefen forteller at 16 brannvesen i Norge har redningsdykkerberedskap, hvor de kan gå dypt ned i vann for å forsøke og gjøre funn av personer.

– Alle brannvesen i Norge har nå fått overflateredningsutstyr og opplæring i forhold til det å gjøre en overflateredning i for eksempel elv, bekk eller badevann. Det kan være med på å gjøre en forskjell, sier han.

Også sikkerhetsministeren forteller at de jobber med en ny brann- og redningsforskrift for å se på hva de eventuelt kan endre for å bli enda sterkere på dette området.