Skuespiller dømt til fem års fengsel

– Jeg har ikke fått lest dommen ennå, men vi kommer til å anke de mest alvorlige punktene i dommen. Min klient mener at han er uskyldig dømt, sier skuespillerens forsvarer, advokat Petter Bonde til TV 2.

Dommen på fem år er vesentlig strengere enn aktors påstand på fire år og to måneder.

Det mest alvorlige anklagen mot skuespilleren var at han skal ha vært halliken til to kvinner som han hadde et kjærlighetsforhold til.

Hallikvirksomheten overfor den ene kvinnen skal ha pågått fra august i 2012 til desember i 2013.

– Det var en fulltidsjobb der jeg hadde to til fem kunder hver dag. Pågangen var veldig stor. Til tider var det så mange telefoner at jeg ikke rakk å svare på alle sammen, forklarte hun i retten.

Må betale 2,1 millioner

Skuespilleren er er dømt til å betale 1.417.500 kroner til den ene fornærmede kvinnen, mens han må betale 120.000 kroner til den andre. I tillegg må han betale 532.650 kroner til fordel for statskassen staten.

Totalt må han betale i overkant av to millioner kroner.

I Oslo tingrett skriver følgende om hallikvirksomheten:

«Tiltalte hadde et sterk psykisk og følelsesmessig overtak på jentene, og han utøvet kontroll av dem ved bruk av sinne, vold og trusler om å offentliggjøre virksomheten. Begge jentene har også, i hvert fall tidlig i saken, hatt sterke følelser for ham, og slik retten ser det har tiltalte utnyttet dette for å bygge opp tillit og en sterk posisjon overfor dem og på den måten gjøre prostitusjonsvirksomheten mulig».

I retten nektet skuespilleren for å ha bedrevet hallikvirksomhet.

– Det viktigste for min klient er at tiltalte nå blir stilt til ansvar for de handlingene hun anmeldte ham for. Det har vært en tung og lang prosess, og hun er lettet over dette resultatet, sier Trine Rjukan, som er bistandsadvokat for en av de to kvinnene.

Trine Rjukan er bistandsadvokat for en av de to kvinnene som ble utsatt for skuespillerens hallikvirksomhet. Foto: NTB Scanpix

Slo fotballtrener

Skuespilleren er også funnet skyldig i å ha utøvet grov vold mot eks-kjæresten sin i fjor høst.

I retten forklarte kvinnen at hun mistenkte utroskap og konfronterte mannen. Det oppsto et basketak der hun ifølge dommen ble slått og dratt etter håret, noe som medførte at en del av hodebunnen ble revet av.

Skuespilleren mener at kvinnen angrep først og han handlet i nødverge. Retten påpeker at mannen, som i mange år har trent kampsport, burde vært i stand til å stoppe angrepet fra den fysisk underlegne eks-kjæresten å på en mer skånsom måte. Han må også betale 40.000 kroner i oppreisningerstatning til kvinnen.