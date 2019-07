Bloggerne-Anniken blir syk av virus: – Jeg må leve med det

Det siste året har vært turbulent for blogger Anniken Jørgensen (22), som også er kjent under bloggnavnet Annijor.

I fjor høst skapte hun overskrifter med sin bokutgivelse, og i mai måtte hun trekke seg fra Farmen kjendis like før innspillingen startet.

Det var helsesmessige årsaker til at hun ikke kunne gjennomføre innspillingen av TV 2-realityserien. I mai ble hun nemlig innlagt på sykehus.

– På sykehuset trodde de at jeg hadde fått hjernehinnebetennelse, så jeg lå der lenge og ble behandlet for det, sier Jørgensen til TV 2.

– Med en ryggmargsprøve fant de ut at det ikke var det, men at jeg har et virus som herjer i kroppen og som slipper seg løs når det vil. Det er noe jeg må leve med, sier hun.

BLOGGER: Her er Anniken Jørgensen fotografert under Bloggerne-pressedagen i juni. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

TV 2 møter bloggeren under pressedagen til den kommende Bloggerne-sesongen i slutten av juni.

Se video av intervjuet i toppen av saken.

Kvalm og uvel

Nå skal hun utredes for viruset, som hun ikke husker navnet på.

– Det er et virus som det ikke er forsket nok på. Jeg har visst at jeg har hatt det i kroppen i mange år, men jeg trodde ikke at det ville løse seg ut. Det er helt ufarlig, men det gjør meg uvel. Jeg begynner å kaste opp uten at det stopper, og jeg kan være kvalm i ett døgn, forklarer hun.

– Jeg vet ikke hvordan det kan behandles, men mest sannsynlig kan jeg gå på forskjellige kurer som gjør at jeg ikke får utbrudd så ofte, legger hun til.

22-åringen forteller at hun føler seg frisk og fin, men at prøvene hos legen tilsier noe annet.

– Jeg sier til alle at jeg aldri er syk. Jeg tenker ikke på at jeg kan bli syk i morgen, siden jeg føler meg frisk og sterk, sier hun.

Bittert

Jørgensen synes fortsatt at det er bittert å tenke på at hun ikke kunne være med i den fjerde sesongen av Farmen kjendis.

– Jeg hadde tenkt å skrive meg ut fra sykehuset på eget ansvar, men jeg fikk beskjed om at hvis jeg gjorde det, så truet jeg meg selv på livet. Jeg hadde ikke mye valg. Det tok lang tid for meg å innse at jeg ikke skulle inn på Farmen. Jeg trodde at jeg kunne kjøre tilbake neste dag, sier hun.

Etter at hun måtte avlyse Farmen kjendis-innspillingen for seks uker siden, har hun tatt en jobbpause.

– Jeg er fortsatt ikke tilbake på bloggen og sosiale medier for fullt, og jeg har ikke tatt noen jobber på over en måned. Jeg har istedenfor vært ute og reist, og da har jeg fått tid til å puste, sier hun.