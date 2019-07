Den russiske marinen har gjennomført en øvelse i Norskehavet rett før NATOs årlige ubåtøvelse «Dynamic Mongoose» i norske farvann.

To nye korvetter fra Østersjøflåten trente på å spore opp og senke fiendtlige ubåter, skriver The Independent Barents Observer.

Oppdraget var ifølge den russiske militærets pressetjeneste å vise «nærvær i ulike deler av Atlanterhavet.».

I 2018 valgte russerne å ha en alarmøvelse i Barentshavet i forkant av «Dynamic Mongoose», angivelig for å beskytte russiske interesser i de arktiske områdene.

Over 2000 deltar

Major Brynjar Stordal ved Forsvarets operative hovedkvarter sier at årets NATO-øvelse skal ledes fra Andøya flystasjon, og skal foregå i farvannet vest av Troms og Nordland.

Øvelsen der over 2000 kvinner og menn deltar, omtales som NATOs viktigste og mest utfordrende antiubåttrening i 2019.

Ni maritime patruljefly og to maritime patruljehelikoptre skal operere fra Andøya flystasjon.

– Hensikten med Dynamic Mongoose er å øve NATOs evne til å finne og uskadeliggjøre fiendtlige ubåter i alliansens nærområder. Seks overflatefartøy fra Norge, USA, Danmark, Tyrkia og Storbritannia deltar, og fire ubåter fra Norge, Frankrike, Storbritannia og USA deltar også, sier Stordal til TV 2.

Storøvelse

Regjeringen vil at Andøya, som ble lagt ned i 2016, skal ha en beredskapsrolle i Forsvarets fremtidige evne til å motta allierte forsterkningsstyrker.

Amerikanske maritime patruljefly (MPA) fra US Navy på Andøya flystasjon under ubåtøvelsen i 2018. Foto: Christian Valverde/NATO Maritime Command

Ifølge Bladet Vesterålen vurderes viktigheten av å ha Andøya flystasjon som større enn på lenge. Lokalavisen erfarer at dette er den største øvelsen med maritime patruljefly på norsk jord siden den kalde krigen.

Siden 2016 har amerikanske P-8 overvåkingsfly besøkt Andøya flystasjon. Amerikanske styrker som har brukt basen i forbindelse med overvåking av nordområdene har etter det TV 2 vet gitt uttrykk for at de er fornøyd med både beliggenheten og Andøya som base.

– Dynamic Mongoose gjør det mulig for oss å trene mot svært dyktige undervannsstyrker for å sikre at våre mannskap kan reagere på eventuelle trusler, og demonstrere NATOs forpliktelse til det samlede forsvaret av alle de allierte, sier kontreadmiral Edward Cashman, som er sjef for NATOs stående fregattstyrke, i en pressemelding.