En enstemmig rett finner det videre bevist at tiltalte har produsert og vært i besittelse av overgrepsmateriale, skriver Stavanger Aftenblad.

Mannen er også dømt til å betale jenta 130.000 kroner i oppreisning.

To dager var satt av til rettssaken. Han erkjente straffskyld for produksjon og oppbevaring av overgrepsmateriale. Tiltalte nektet imidlertid for at han hadde begått overgrep mot jenta.

Ifølge dommen hadde tiltalte jobbet i barnehagen i flere år. Barnehageåret 2017-2018, da overgrepene mannen dømmes for skjedde, rådførte tiltalte seg med kolleger. Bakgrunnen var at han følte at jenta tok mye av hans oppmerksomhet og at dette gikk utover hans jobb med de andre barna.

Kollegene hans, som også hadde merket seg at hun var knyttet til tiltalte, sa da at han som voksen måtte sette grenser. Videre i dommen står det at tiltaltes forsøk på å sette grenser opplevdes som halvhjertet av kollegene.

Tvert om mente kollegene i barnehagen at tiltalte «kunne være veldig tett på fornærmede i sin fysiske kontakt med henne».

Retten finner det bevist at tiltalte ved flere anledninger befølte jenta. Det siste forholdet ble oppdaget da barnet fortalte sin mor om tiltaltes opptreden i juni i fjor.

(©NTB)