Profflaget Jumbo-Visma, med det norske software-selskapet Visma som delsponsor, bekrefter tirsdag at det norske talentet Tobias Foss (22) skal sykle for laget fra og med neste sesong.

– Det er jo en stor guttedrøm som går i oppfyllelse. Det er veldig gøy, sier Foss til TV 2.

Foss kommer fra Uno-X Norwegian Development Team og omtales som en rytter som takler både oppoverbakker og tempo godt. Kontrakten er som er skrevet under på strekker seg over to år.

– Vi har speidet grundig på Tobias. Han har også vært med oss på treningsleir to ganger. Vi har holdt kontakten, selv da han gikk gjennom en tøff periode som rytter. Han har vist at han kan takle vanskeligheter, sier sportsdirektør Merijn Zeeman.

I Jumbo-Visma blir Foss lagkamerat med den nybakte norske mesteren Amund Grøndahl Jansen.

– Jeg kjenner laget godt. Jeg har vært på samling med de i to år. Veldig lik tankegang som Uno-X og den filosofien jeg har. Det var et trygt og godt valg, sier Foss.

Han regner med at han kommer til å bli en del av lagets «klatregjeng» når han tar på seg den gule og sorte drakten.

– I første omgang er målet å gjøre en god jobb for laget, ta noen steg selv og vise meg fram når jeg får muligheten, sier Foss.