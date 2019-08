Bruktbilkjøp kan for mange være en litt skummel ting. Ikke bare er det en stor investering, dette kan også være forbundet med en god del fallgruver.

Det er ikke uten grunn til at nettopp bruktbilkjøp år etter år er å finne på klagetoppen hos Forbrukerrådet. Det gjelder med andre å gjøre saker og riktig – før man kjøper.

For kort tid tilbake dro Brooms egen bilkspert til Stavanger og Sandnes med det mål for øye å få kjøpt en bruktbil. Ikke til seg selv, men til familien Skjærpe i Rogaland, som hadde blitt trukket ut av TV 2 Hjelper deg, for nettopp å få hjelp til å kjøpe en brukt bil.

– Benny fortell oss litt hva dette gikk ut på?

– TV 2 Hjelper deg hadde rett og slett en utlysning hvor de tilbød å hjelpe med bruktbilkjøp. Familien Skjærpe Dirdal utenfor Stavanger ble valgt ut. Det hele kommer på TV 2 i høst.

Skal ha brukt familiebil

Test og sjekk. Broom Benny har en gjennomgang av en ny bruktbil. Pappa André og datteren Mathilde Skjærpe følger spent med. Blir det denne de skal kjøpe?

– Hva var kriteriene for bilkjøpet?

– Familien har i dag en 10 år gammel VW Touran, som nå har gått drøyt 270.000 kilometer. Den har tjent dem trofast i mange, mange år, men nå tydet alt på at nåløyet for neste EU-kontroll ble litt for trangt. Bilen har sett bedre dager og behovet for en ny familiebil var definitivt til stede.

– Hva slags bil skal de ha?

– Kriteriene er ganske enkle. En romslig stasjonsvogn med dieselmotor i et prisleie på mellom 300.000 og 400.000 kroner. og to til fire år gammel. God plass, god komfort, gode kjøreegenskaper, godt utstyrt og en sikker bil var kriteriene.

Elbilen er egentlig dyrest – men ikke i Norge

Startet med 20 biler

– Dette høres ut som en typisk norsk familiebil. Hvordan gikk dere fram her for å finne aktuelle bil-kandidater?

– Så enkelt som et søk i rubrikkmarkedet. Avansert søk og da i Sandnes / Stavanger-området, som var det naturlige nedslagsfeltet. Utvalget av biler var relativt bra slik i utgangspunktet.

– Vi startet med ca 20 ulike biler, så ble de sortert ut etter elimineringsmetoden. En var litt gammel, en hadde gått litt langt, en hadde en fargekombinasjon som ikke falt i smak, en var litt for liten og slik fortsatt vi, til vi satt igjen med noen høy-aktuelle kandidater som vi dro ut for å sjekke litt nærmere.

Utvalget av bruktbiler er godtog det er i stor grad kjøpers marked.

– Spennende?

– Ja, absolutt! Både interessant, spennende, lærerikt og moro!

– Vi prøvekjørte og sjekket flere ulike biler. Forskjellene var større enn man skulle tro. Og som alltid – biler ser helere og finere ut på bilder enn i virkeligheten. Det er også stor forskjell på selgere, fikk vi erfare. Vi sjekket kun biler som var til salgs fra ulike bilbutikker.

Fikk handlet!

– Hvordan gikk det til slutt – hvilken bil endte dere opp med?

– He, he... det kan jeg ikke røpe. Men jeg kan si såpass at vi ikke endte opp med den jeg hadde stor tro på i utgangspunktet. Men at vi fikk en veldig fin bil og bra bil.

– Så bra! Hva med pris?

– Det var også litt morsomt. Kunden som skulle ha bilen var i utgangspunktet en som ikke var flink til å prute. Han hadde aldri gjort det. Som mange andre av oss pleier han å betale det som stod på prislappen. Men det hadde vi en plan om å gjøre noe med denne gangen!

– Kult! Hvordan gikk det?

– Det kan jeg heller ikke si noe om ennå. Det hele vises som nevnt på TV 2 Hjelper deg i høst. Da får du se både hvilken bil vi endte opp med og ikke minst hva vi måtte betale for den til slutt, avslutter Broom-Benny.

