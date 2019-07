Supermodellen Karlie Kloss (26) var tidligere et fast innslag på catwalken til Victoria's Secret.

Hun var modell for undertøysmerkets årlige show fra 2013 til 2015, men så avbrøt hun samarbeidet.

Kloss ga ingen forklaring da, men nå snakker hun ut om avgjørelsen, skriver E News.

I et intervju med Vogue forteller Kloss at hun følte at Victoria's Secret sendte ut et feil budskap til unge kvinner.

– Årsaken til at jeg bestemte meg for å slutte å jobbe med Victoria's Secret, var at jeg følte at det ikke reflekterte hvem jeg er og det budskapet jeg vil sende til unge kvinner i hele verden om hva det betyr å være vakker, sier hun til Vogue.

Har fått kritikk

På det tidspunktet studerte hun feminisme ved New York University Gallatin School.

– Jeg tror det var et avgjørende øyeblikk, hvor jeg brukte min makt som feminist. Jeg tar mine egne valg og skriver min egen fortelling, enten gjennom de selskapene som jeg velger å jobbe med, eller gjennom det bildet av meg som jeg viser til verden, sier hun videre i intervjuet.

Victoria's Secret har tidligere fått kritikk for at de viser lite mangfold, da de kun bruker høye, slanke modeller til å vise frem sitt undertøy.

PÅ CATWALKEN: Lily Aldridge, Karlie Kloss, Adriana Lima, Doutzen Kroes, Candice Swanepoel og Behati Prinsloo under moteshowet i 2013. Foto: Jamie McCarthy/Getty Images/AFP/NTB scanpix

Tidligere i år ble Victoria's Secret tildelt den norske prisen Gullbarbie av Redd Barnas ungdomsorganisasjon Press, skrev NRK. Prisen går til den aktøren «som er best på å få ungdom til å føle seg verst».

Redd for å si nei

Supermodellen Kloss innrømmer at hun var redd for å si nei til en så stor modelljobb for Victoria's Secret, men nå har hun innsett at det ikke skadet hennes karrière.

Hun leder nå den amerikanske realityserien Project Runway og er ambassadør for kosmetikkmerket Estée Lauder.

Kloss giftet seg med forretningsmannen Josh Kushner (34) i fjor.