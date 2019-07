15 ting du neppe visste om 25 års-jubilanten

Den 6. juli i 1994 hadde filmen «Forrest Gump» premiere på amerikanske kinoer. Det betyr at det i disse dager er 25 år siden en av tidenes største filmklassikere så dagens lys for aller første gang.

Som sønn av en fattig, enslig mor, og med en IQ på 75, har Forrest Gump alle odds mot seg. Likevel går det ham godt. Uten at han selv bidrar med annet enn naiv velvilje og et godt hjerte, blir han et klassisk eksempel på den amerikanske drømmen.

15 ting du neppe visste

Filmen gir en kynisk og pessimistisk beskrivelse av nyere amerikansk historie, og amerikansk kultur som sådan levnes liten ære. Like fullt er «Forrest Gump» en rørende, vakker og ikke minst underholdende film.

Vi har samlet en rekke interessante og mindre interessante opplysninger om 25 års-jubilanten. Opplysninger du neppe visste fra før.

1. John Travolta, Bill Murray og Chevy Chase takket alle nei til rollen som Forrest Gump. Travolta har senere innrømmet at det var en bom.

2. Robin Wright spiller rollen som Jenny. Men både Demi Moore og Jodie Foster takket nei til rollen. Nicole Kidman var også i bildet, før rollen gikk til Wright.

3. Sally Field, som spiller moren til Forrest Gump, er bare ti år eldre enn Tom Hanks.

4. Tom Hanks fikk ikke betalt for rollen som Forrest Gump. Istedenfor fikk han prosenter av det filmen spilte inn. Han skal ha endt opp med rundt 40 millioner dollar.

5. Den store bordtenniskampen ble spilt uten ball. Den ble animert inn i etterkant.

6. Replikken «My name is Forrest Gump. People call me Forrest Gump» fant Tom Hanks på da han spilte inn scenen. Regissøren likte det så godt, at han lot det bli værende med i filmen.

7. På hvert eneste stillbilde av Forrest Gump i filmen, har Tom Hanks øynene lukket.

8. Bubba Gump Shrimp Company er inspirert av filmen, og har i dag 33 restauranter rundt om i USA.

9. Huset til Forrest Gump ble brukt igjen i en annen film noen år senere, nemlig i The Patriot fra 2000.