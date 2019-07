Er du klar for å slå vennene dine? Sett opp ditt Tourmanager-lag her!

Lørdag starter årets Tour de France med åpningsetappen i Brüssel. Det blir uten Cavendish for første gang siden debuten hans i 2007.

Mannen som har 30 etappeseiere i Tour de France har slitt de siste sesongene, og i helgen ble han nummer 22 i det britiske mesterskapet. Før det syklet han Slovenia rundt der en 55. plass ble hans beste plassering.

– Det er ikke sikkert han kommer tilbake. Han har slitt lenge. Det kan være at dette er kroken på døra. Jeg er usikker på om vi får se han i Tour de France igjen. Det er større sjanse for at vi ikke får se ham. Det kommer til et punkt der man blir mett. Jeg tror ikke han kommer tilbake, sa TV 2-ekspert Mads Kaggestad tidligere denne uken.

Selv om Cavendish etter nå vrakes, er det langt fra sikkert at Edvald Boasson Hagen får sjansen på de flate etappene. Den italienske spurteren Giacomo Nizzolo er med i Tour de France-troppen, noe som antakelig betyr at Boasson Hagen må belage seg på å kjempe om etappeseier på de kuperte etappene.

– Nizzolo er en av de få som har vunnet noe. Det er mange halvharde etapper i Tour de France. Han har mye bedre kapasitet enn Cavendish. Det er tre spurtere som utmerker seg: Groenewegen, Ewan og Viviani. De er de soleklart beste spurterne. Bak der er Sagan og Matthews. Kanskje også Nizzolo kan være med å kjempe om topplasseringer. Jeg tror også at han kan gjøre en opptrekksjobb for Edvald. Det kunne aldri Cavendish gjort, sier Kaggestad.

Team Dimension Datas tropp: Edvald Boasson Hagen, Stephen Cummings, Reinardt Janse van Rensburg, Michael Valgren, Roman Kreuziger, Giacomo Nizollo, Ben King, Lars Bak.