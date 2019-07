Krisetall for Erna

De Grønne får 6,2 prosent (+ 0,8), noe som vil være det beste valget for partiet.

Mot rekordvalg for Sp

Senterpartiet ligger derimot an til et historisk valgresultat. Etter to måneder på rad med tilbakegang går Senterpartiet mest frem med 1,9 prosentpoeng til 13,7. Det vil være Senterpartiets beste kommunevalg noen sinne.

– Vi har aldri vært bedre rustet før et valg enn vi er nå. Vi stiller til valg i flere kommuner enn noen gang.

– Kan dere bli landets største parti?

– Vi hadde som mål å bli et av landets tre store partier og dette er selvfølgelig hyggelige tall. Nå er det lokalvalg først og velgerne avgjør alt. Dette er ingen idrettsgren, men å ha lokalvalgmålinger som ligger to prosentpoeng over vårt beste lokalvalg noen sinne betyr at folk brenner for de samme sakene som oss, sier senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum.

Bakgrunnstallene vier at Senterpartiet henter mange velgere som tidligere har stemt både på regjeringspartiene og Arbeiderpartiet.

Om målingen Kommunevalgbarometeret er laget av Kantar TNS for TV 2 med intervju av 966 personer i tidsrommet 2. - 28. juni. 83,5 prosent av de spurte oppga preferanse ved spørsmål om kommunevalg. Resultatet er sammenlignet med den forrige målingen fra juni.

Bomlistene tilbake

Mens Folkeaksjonen nei til mer bompenger og de lokale listene mot bompenger har gjort det svært godt tidligere i sommer, viser julimålingen at det er noen færre som svarer at de vil stemme på dem.

FNB og bomlistene går samlet tilbake 1,1 prosentpoeng fra juni til 3,5 prosent. Andre partier og lister går frem 1,6 prosentpoeng til 5,6. Samlet får partiene og listene som ikke sitter på Stortinget hele 9,1 prosents oppslutning. For fire år siden fikk disse samlet 4,6 prosents oppslutning. Om valgresultatet skulle bli i nærheten av julimålingen kan disse listene ble en av valgets vinnere.

I gruppen andre utgjøre navngitte lokale lister 3,8 prosent. Blant partiene som stiller i flere kommuner får Liberalistene 0,6, Kystpartiet 0,5, Pensjonistpartiet 0,5 og Demokratene 0,2.