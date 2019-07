TV 2s kommentatorer er helt uenige om hvem som er Tour de France-favoritt

– Yates er også solid. Han ble syk under Sveits rundt, ellers ville han kjempet om seieren. Han leverer alltid på topp, og nå har han med seg broren, som er en meget god hjelperytter.

Kaggestad tror også Nairo Quintana vil blande seg inn i toppen, men er i tvil om han vil henge med når de andre kanonene smeller til mot slutten av de harde etappene.

– Han har jeg trodd skulle vinne Tour de France, men det ser ikke ut som det skjer. Han er solid og god i fjellene, og vant en etappe i fjor. Det var en hard fjelletappe, men han sliter når de andre akselererer mot slutten av de harde etappene.

– Han brenner ofte kruttet litt tidlig i bakkene. Han har vunnet Giroen og Vueltaen, så han burde jo være med. Han har også to andreplasser og en tredjeplass fra Touren, så det burde liksom være hans tur, sier TV 2s sykkelekspert.

Har troen på fjorårsvinneren

Kaggestads kommentatorkollega Christian Paasche tror vi får se et langt mer åpent ritt enn vi har fått se de siste årene.

– Rittet mister to dominerende skikkelser i Froome og Dumoulin. Selv om Froome er ute, tror jeg vinneren kommer fra Ineos. Det er synd at de beste ikke er med, men det blir jo en helt annen dynamikk i rittet.

– Samtidig er det franskmennenes beste sjanse på lang tid til å vinne for første gang siden 1985. Det er litt sånn at det er i år Bardet eller Pinot må gjøre det, men jeg har ikke helt troen på det, sier Paasche.

I motsetning til Kaggestad tror Paasche Geraint Thomas blir sterkest i år som i fjor.

– Det er ikke noe styrketegn for Thomas at Bernal er likestilt, men jeg setter en knapp på han som den største favoritten. Det er veldig vanskelig å velge mellom de to.

Han tror heller ikke det blir et problem for Ineos at de kjører for to ryttere i sammendraget.

– Jeg tror det blir enklere å få det til med Bernal og Thomas i år enn med Thomas og Froome i fjor. Bernal tror jeg er ekstremt lojal og ydmyk, mens Thomas har vist før at han går gjennom ild og vann for kapteinene sine.

Selv om han tror på Ineos-seier i år også, tror han muligheten for at det blir noen andre er mye større enn tidligere.

– Jeg håper noen av de som snuser på pallen går all in på en av etappene i alpene, og at for eksempel Bardet eller Pinot klinker til og ser om det er mulig å knekke resten av feltet.

Tror ikke Fuglsang kan vinne

Paasche holder Adam Yates, Thibaut Pinot og Nairo Quintana som de to Ineos-rytternes største konkurrenter. I motsetning til Kaggestad, tror ikke Paasche at danske Jakob Fuglsang har det som skal til for å stå helt øverst på pallen i Paris.

– Jeg håper og tror han kan melde seg på i en pallkamp, men jeg tror ikke han vinner. Det har litt med erfaringen hans å gjøre. Han har aldri blitt bedre enn nummer sju, og det er en del år siden.

Paasche er også usikker på om laget rundt Fuglsang er godt nok.

– Jeg vet ikke helt om Astana har plukket laget sitt kynisk nok, slik som for eksempel Ineos gjør. Er for eksempel Lutsenko klink hjelperytter, eller får vi se han gå i brudd og kjøre for egne muligheter på noen av etappene? Det tror jeg vi får, og da kan det bli at det tipper litt feil til slutt. Det er jo sånt som Ineos aldri gjør, avslutter Paasche.