Like før jul ble Per Kristian Bråtveit (23) solgt fra Haugesund til svenske Djurgården. Den norske keepren har vært fast på laget, som innehar andreplassen i Allsvenskan og kjemper om gullet.

Gleder seg over interessen

Det har resultert i interesse, og denne uken kunne Fotbolldirekte melde at en klubb fra MLS hadde lagt inn et bud på rundt seks millioner kroner.

– Det er kult at det er kom et bud allerede etter seks måneder. Jeg signerte en fireårsavtale da jeg kom hit, men jeg hadde ikke sett for meg noe så realistisk allerede. Det kom egentlig som et sjokk, men det er kult at det er interesse, sier Bråtveit til TV 2.

Han er på vei til Djurgården-trening når TV 2 slår på tråden. De siste dagene har vært spesielle, innrømmer Bråtveit.

For overgangen ble ikke noe av. Partene forhandlet lenge, men uenighet om overgangssum gjorde at avtalen strandet. Det har vært vanskelig å fokusere 100 prosent på jobben som skal gjøres på trening, og derfor ble Bråtveit plassert på benken da Djurgården slo Kalmar FF 2-0 mandag kveld.

– Det var vanskelig å holde fokus under forhandlingene. Det var grunnen til at jeg ble plassert på benken. Det har gått utover treningsuken min. Det har ikke vært optimalt inn mot kamp, sier Bråtveit.

– Hadde det vært et bud og et avslag, så hadde det ikke vært noen «big deal». Da de forhandlet og jeg fikk oppdateringer fra både agenten og klubben, så drar det selvsagt fokus bort.

HAR GJORT SUKSESS: Djugården og Per Kristian Bråtveit ligger på andreplass i Allsvenskan. Foto: KENTA JÖNSSON

– Det hadde vært kult

Ifølge Aftonbladet er det MLS-klubben Columbus Crew som ville hente Bråtveit. Den tidligere FKH-keeperen depper ikke over at det ikke ble noe USA-eventyr denne gangen.

– Jeg har aldri tenkt på USA før dette tilbudet kom på bordet. Jeg har alltid tenkt at jeg skal holde meg i Europa. Hadde det ordnet seg, så hadde jeg dratt. Om det hadde vært en god deal for alle, så hadde det ikke vært noe problem, sier Bråtveit, som har besøkt USA tidligere og omtaler det som «et kult land».

– Det er litt det å få en ny opplevelse og prøve noe du aldri kommer til å prøve igjen. Det hadde vært kult, men jeg hadde ingen planer om å dra etter seks måneder da jeg kom hit. Nå blir jeg værende. Vi ligger helt i toppen av tabellen, så jeg er ikke lei meg.

Skal tilbake på laget

Mandagens 2-0-seier over Kalmar FF gjør at Bråtveit og Djurgården klatrer opp i ryggen på Allvenskan-leder Malmö. Det er fire poeng opp til Skåne-laget, men Djurgården har én kamp mindre spilt. For Bråtveit handler det nå om å komme seg tilbake mellom stengene etter en emosjonell berg-og-dal-bane den siste uken.

– Det skal gå fint å spille seg inn på laget igjen. Nå har jeg sagt til sportssjefen at fokuset er tilbake. Det er litt enklere å forholde seg til det nå som jeg vet hva som skjer. Det skal bli godt å få en god treningsuke, sier Bråtveit, som har opplevd gode måneder etter overgangen fra FKH til den svenske toppklubben.

– Det har vært veldig bra. Både for meg og laget. Det er en helt annen fotballkultur her borte. Vi har mellom 15 000 og 30 000 på hjemmekampene. Det er et steg opp fra det jeg hadde i Norge.