Da nyheten om at Angelina Jolie og Brad Pitt skulle skilles kom i september 2016, ble den mottatt med sjokk og vantro i kjendisverden.

Siden da har det hele vært en eneste stor skittentøyvask, der den ene beskyldningen har overlappet den andre. Fra begge hold.

Endelig separerte

De enorme formuene har vært et diskusjonstema, men også omsorgsretten for barna har blitt hyppig diskutert. De har seks barn sammen: Maddox (17), Pax (15), Zahara (14), Shiloh (12) og tvillingene Vivienne og Knox (10).

Først i april i år ble det klart at de to endelig er separerte, og selv om ikke hele skilsmissen er i orden, er de formelt sett single. Det har ikke Jolie tenkt å benytte seg så veldig mye av.

– Angelina har ikke datet noen siden bruddet i 2016, og hun har ingen planer om å date noen i tiden fremover heller. Hun fokuserer kun på barna og karrieren, sier en kilde nær skuespilleren til Hollywood Life.

Ikke interessert

Det har også versert rykter om at Jolie fortsatt lever i håpet om at det vil ordne seg mellom henne og eks-mannen, men dette avkreftes.

– Hun er lykkelig og føler ikke at et romantisk forhold er noe hun trenger for å gjøre livet sitt komplett. Dette har ikke noe med Brad Pitt å gjøre, hun er bare ikke interessert akkurat nå, forteller kilden videre.

Kilden legger dog ikke skjul på at ting kan forandre seg i tiden som kommer.

– Om hun møter noen og føler en gnist, vil hun selvsagt utforske det. Men hun vil ikke lete etter kjærligheten, kjærligheten må komme til henne, avslutter kilden.

Angelina Jolie er aktuell med flere filminnspillinger, i tillegg til at hun er svært engasjert i arbeidet sitt som FN-ambassadør.