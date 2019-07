Mandag kveld bekreftet NHL-klubben Minnesota Wild at de har sikret seg Mats Zuccarello på en femårskontrakt.

Nordmannens avtale er verdt 256 millioner kroner de neste fem årene.

Minnesota Wilds sportssjef, Paul Fenton, sier han har fulgt med på Zucca lenge, og ønsket å tilegne laget nordmannens offensive spillemåte.

– Mats er en av toppspillerne i ligaen, bare se på hvordan han spiller offensivt. Han er som en øgle som tar ut tungen og fester den så langt han klarer, og henter det han ønsker, sa Fenton til Twin Cities.

Nordmannen gjorde stor suksess i New York Rangers før han gikk til Dallas Stars i vinter. Nå er neste, og kanskje siste, stopp Minnesota Wild. Det føler Zuccarello seg klar for.

– Jeg ser fortsatt på meg selv som ung. Jeg føler meg bedre enn jeg gjorde for fem år siden. Treningsmessig er jeg sterkere. Sesongen jeg hadde, selv om jeg brakk armen, var kanskje den beste jeg har hatt. Jeg føler jeg blir bedre og bedre, sa Zuccarello ifølge Minnesota Wilds hjemmeside etter overgangen ble bekreftet.

Flere klubber var interesserte i nordmannen, men måten Wild gikk fram på ble avgjørende. Zuccarello var en såkalt «unrestricted free agent» (UFA) og kunne fritt velge sin neste klubb.

– Jeg hadde en god følelse fra dag én jeg snakket med dem, og jeg følte at de virkelig jobbet på og ønsket meg. Jeg tror alle mennesker reagerer bra når de føler at de virkelig er ønsket. Så det var spesielt for meg, sa Zuccarello til Star Tribune.

NHL-ekspert og redaktør for hockeynettstedet nitten.no, Roy Kvatningen, tror overgangen skuffer flere norske fans.

– Mange norske fans er nok skuffet fordi de heier på Zucca, og ønsker å se han vinne Stanley Cup. Wilds ser ut til å være et godt stykke unna. De har mange aldrende spillere, og nøkkelspillerne er godt over 30 år. Samtidig så vi at Zucca løftet medspillerne sine både i New York Rangers og Dallas Stars. Med han på laget så kan de ha en sjanse til å nå sluttspillet, og da kan alt skje, sier Kvatningen til TV 2.

Kvatningen er overrasket over valget til nordmannen, og tror femårskontrakten var avgjørende.

– Jeg er litt overrasket over valget til Mats. Han bør ha hatt mange klubber å velge mellom, og jeg er usikker på hvor gode råd han fikk av agenten sin. Jeg har snakket med Zucca, og han virker begeistret over hvor ønsket han var i Minnesota. Samtidig var det nok avgjørende for han at de var villige til å gi han det ekstra året i motsetning til andre klubber.