Manchester United skal ha fått avslag på et bud på Sporting-midtbanespiller Bruno Fernandes, skriver Express med henvisning til Gazzetta dello Sport. Budet skal ha vært på om lag 335 millioner kroner. Sporting ønsker imidlertid mer for å gi slipp på den portugisiske 24-åringen.

Daily Star skriver samtidig at Ole Gunnar Solskjær har gitt beskjed til sine sjefer om at han vil ha Newcastles Sean Longstaff. 21-åringen, som holder til på midtbanen, passer fint inn i Uniteds planer om å kjøpe ungt og spennende. Det er ventet at United vil komme med en formell henvendelse til Newcastle denne uken.

Mirror melder at Neymars representanter skal i møter med Barcelona tirsdag med mål om å få på plass en overgang. Skal returen til gamleklubben bli en realitet, må det mye penger på bordet. Det ryktes at 1,3 milliarder kroner og to spillere skal være nok for PSG til å si ja.

Barcelona skal også være villige til å betale utkjøpsklausulen på i overkant av én milliard kroner for Inter-angriper Lautaro Martinez. Det skriver Corriere dello Sport.

Dejan Lovren kan være på vei til Serie A. Daily Mail refererer til La Gazzetta, som hevder at den kroatiske Liverpool-stopperen er i dialog med AC Milan om en overgang.

Arsenal har lagt inn et åpningsbud på Crystal Palace-ving Wilfried Zaha på 430 millioner kroner. Ifølge BBC er det ikke nok til å lokke Palace til å selge sin største stjerne. Ifølge Mirror skal Arsenal også være interessert i Hull-spiss Jarrod Bowen. Men der kan man få kamp fra London-rival Tottenham. SkySports skriver at Arsenal snuser på den offensive midtbanespilleren Yacine Brahimi, som står uten kontrakt.

Arsenal skal også ha fått tilbud av Lyon om å kjøpe Nabil Fekir for 325 millioner kroner. Det hevder The Sun.

Mirror skriver på sin side at Crystal Palace har funnet erstatteren til Aaron Wan-Bissaka, som ble solgt til Manchester United forrige uke. Svaret skal være Carl Jenkinson fra Arsenal.