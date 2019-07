Familien fortviler over at det skal lages film om Alan

Bildene av tre år gamle Alan Kurdi, som druknet under flukten over Middelhavet, har gått verden rundt.

I forrige uke ble det kjent at den gamle actionhelten Steven Seagal skal medvirke i filmen.

Da familien til Alan hørte nyhet om at det skulle spilles inn en film om flukten til gutten, fikk de sjokk.

Under innspilling

Den tre år gamle syriske gutten rømte sammen med foreldrene over Middelhavet høsten 2015. Båten kantret underveis til den greske øya Kos og 2. september ble gutten funnet druknet på stranden ved Bodrum i Tyrkia.

De hjerteskjærende bildene av Alan som ligger livløs med ansiktet ned i sanden vakte oppsikt verden over. Bildene bidro sterkt til at verdens oppmerksomhet ble rettet mot flyktningkrisen og de tusener av menneskene som satset alt de eide og risikerte livet på å krysse Middelhavet for å komme til Europa.

Filmingen er allerede under innspilling i Tyrkia på samme sted som gutten ble funnet.

Filmen regisseres av Ömer Sarikaya, som er mest kjent for den selvbiografiske filmen «Islamophobia» fra 2018, skriver The Guardian.

Ble aldri spurt

TANTEN: Tima Kurdi ble intervjuet av pressen utenfor sitt hjem i Vancouver i 2015, etter Alan druknet. Hun forteller at hun ønsker å minnes Alan som den smilene gutten på familiebildene. Foto: Darryl Dyck

Tima Kurdi forteller at ingen i filmproduksjonen spurte familien om tillatelse til å lage en film om gutten.

– Jeg er veldig såret nå. Det er uakseptabelt, forteller hun til CBC.

Hun er tanten til Alan og er bosatt i Vancouver i Canada. Hun forteller at hun først fikk høre om filmen fra Alans far som er bosatt i Irak.

– Han ringte meg og gråt og sa at han ikke kunne forstå at noen allerede lagde en film. Han sa at han ikke kunne forestille seg sin døde sønn komme til live igjen, sier hun.

Feilstaving

Filmen har tittelen «Aylan Baby: Sea of Death». Navnet på gutten ble opprinnelig oppgitt å være Aylan, men senere kom det fram at navnet hans var Alan.

– De bruker feil navn - Aylan i stedet for Alan. De sier at han er tre år gammel, mens han egentlig var to. Hva vet de om familien min til å lage en film? spør Kurdi.

I fjor publiserte tanten et memoar om Alan kalt «The boy on the beach». Siden har familien avslått en rekke tilbud om filmatisering.

– Vi kan ikke. Vi er ikke klare for det. Respekter familien og lær historien, sier hun til CBC.

– Vil hjelpe flyktninger

På kritikken til Alans familie svarer Regissør Ömer Sarikaya at filmen bare løst er basert på deres historie. Han ønsker å ha hovedfokus på flyktningkrisen.

– Dette skal bli Aylan baby, ikke Aylan Kurdi. Jeg kan ikke endre tittelen nå, sier han.