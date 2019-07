– Disse rytterne får sitt Tour de France-gjennombrudd

Er du klar for å slå vennene dine? Sett opp ditt Tourmanager-lag her!

Lørdag starter den 106. utgaven av Tour de France. Hele seks nordmenn sykler treukersrittet: Alexander Kristoff, Edvald Boasson Hagen, Sven Erik Bystrøm, Vegard Stake Laengen, Odd Christian Eiking og den ferske norgesmesteren Amund Grøndahl Jansen.

Ingen av de norske rytterne kommer til å kjempe i toppen av sammendraget når rittet nærmer seg Paris, men på enkeltetapper er det gode muligheter for norsk suksess.

Den første muligheten kommer på lørdag. Da er det en flat etappe som avsluttes med spurt i slak motbakke. På søndagens 2. etappe kan det fort bli en norsk rytter øverst på pallen i lagkonkurransen. Grøndahl Jansens Jumbo-Visma har et sterkt lagtempo-lag, og kan med full klaff gå helt til topps.

– Gøy med seks nordmenn

TV 2-ekspert Johan Kaggestad er spent før det braker løs i Brüssel.

– Det er det mest åpne Tour de France siden jeg begynte å kommentere rittet, sier han.

– Det er faktisk 17. gangen jeg kommenterer hele Touren. Det startet i 2003, sier ridderen, som tror Tour de France blir dramatisk.

– Det er alltid drama og skandaler i Tour de France. Det finnes ikke Tour de France uten galskap, sier han.

Han tror nordmennene kan bite godt fra seg.

– Jeg synes det er gøy med seks nordmenn. Amund Grøndahl Jansen er i kjempeslag. På de flate etappene er han nok låst til spurteren Dylan Groenewegen. Han er en viktig del av hver seier til nederlenderen, og så er jeg sikker på at Jansen får muligheten på de mellomharde etappene, spår TV 2-eksperten.

Kaggestad har plukket ut en rekke navn han tror vil få sitt definitive gjennombrudd i Tour de France-sammenheng. Førstemann på listen er Egan Bernal (22). 22-åringen imponerte i fjorårets Tour de France, og mange vil nok mene at gjennombruddet kom allerede da. Bernal var en viktig støttespiller for Chris Froome og Geraint Thomas. Individuelt var 7. plassen på den 17. etappen hans beste plassering. Kaggestad tror Bernal vil kjempe om den gule trøyen i årets utgave.

– Bernal er min favoritt til å bli nummer to etter Jakob Fuglsang. Han er utrolig gjennomtrent og imponerte i fjor. Jobben han gjort for Froome og Thomas i fjellene var imponerende. Bernal ble nummer 15 sammenlagt til tross for at han tapte over 16 minutter til vinneren på den 9. etappen til Roubaix. I år har han vunnet Paris-Nice og Sveits rundt. Bernal er født og oppvokst der det nesten ikke er luft. Det hjelper. Hans ulempe er at han velter en del. Men nå har han Luke Rowe til å passe på seg, sier TV 2-eksperten.