På samme dag som de første Manchester United-spillerne vendte tilbake til Carrington etter sommerferien ble Marcus Rashfords nye superkontrakt bekreftet av klubben.

Den unge angriperen er en viktig spiller i Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjærs plan om å gjenreise klubben.

Manchester United endte på sjetteplass i Premier League forrige sesong og avstanden opp til erkerivalene Manchester City og Liverpool i toppen var enorm.

I et intervju med The Times sier Marcus Rashford at storklubbens manglende suksess de siste sesongene smerter ham.

– At jeg selv har vært supporter gjør det mer emosjonelt. Taper vi en kamp, påvirker det meg mer fordi jeg er supporter av klubben. Det gjør vondt hver eneste dag å se hvor vi er nå i forhold til hvor vi var tidligere. Jeg bruker den smerten som motivasjon. Det gjør meg mer innstilt på å få klubben tilbake der den hører hjemme, sier Rashford.

21-åringen sikter mot toppen av engelsk og europeisk fotball.

– Det er ingenting jeg heller vil enn å se denne klubben vinne Premier League og Champions League igjen. Alle her fortjener mye, mye mer enn hva vi gir dem akkurat nå. Ikke bare supporterne, men klubben i seg selv. De fortjener ikke å være der de er nå. Vi spillere må prøve å glemme de siste fem-seks årene og få klubben tilbake på skinner, sier Rashford.

Rashford forteller at han lærer mye av Solskjær, og at nordmannen har en fordel i at han har spilt for klubben i de suksessrike årene. Spissen har stor tro på at det er Solskjær som skal føre Manchester United tilbake til toppen.

– Hadde jeg ikke hatt troen på det, hadde jeg ikke våknet opp hver morgen og gitt hundre prosent for å få klubben tilbake dit den dører hjemme. Jeg tror på spillerne, staben og manageren. Spillerne har troen på manageren nå. Om vi skal gjøre det, er tiden inne nå. Vi ser fremover mot en ny sesong. Vi kan ikke rette på alt på én sesong. Det kan ta to-tre sesonger, men jeg føler vi er klare til å ta det første steget og virkelig vise at vi er Manchester United.

Søndag reiser Manchester United til Australia på turné, der Perth Glory er motstander i sommerens første treningskamp lørdag 13. juli.