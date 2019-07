Å møte 39 år gamle Venus Williams i første runde i Wimbledon var en drøm som gikk i oppfyllelse for 15 år gamle Cori Gauff, men den amerikanske jenta nøyde seg ikke med det.

Mandag kveld sørget hun for en sensasjon, da hun slo Williams 6-4,6-4 og tok seg videre til andre runde.

– Jeg vet ærlig talt ikke hvordan jeg skal føle meg. Det er første gang noensinne jeg har begynt å gråte etter å ha vunnet en kamp, jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare hva jeg føler, sier en rørt Gauff til BBC etter at seieren var et faktum.

Williams hadde vunnet fire Grand Slam-titler, inkludert to i Wimbledon, før Gauff ble født. Tennissensasjonen, som kom til verden i 2004, avslørte hva de to sa til hverandre etter kampen.

– Hun gratulerte meg og sa jeg skulle stå på. Hun ønsket med lykke til, og jeg takket henne for alt hun har gjort. Jeg ville ikke vært her om det ikke var for henne. Jeg sa hun var en stor inspirasjon og at jeg alltid har hatt lyst til å fortelle henne det, men jeg har aldri turt det før, forteller 15-åringen.

Marion Bartoli (34), som selv vant Wimbledon i 2013, tror dette er begynnelsen på noe virkelig stort.

– Det er et utrolig øyeblikk, som hun vil huske for alltid. En stjerne er født, sier hun til BBC.

Nå advarer hun mot de mange fallgruvene som kan vente for supertalentet.

– Det handler om å håndtere press og forventninger. Cori Gauff har vært mest i skyggen, men dette vil sette henne i framsetet i månedsvis. Hun vil få mye mer oppmerksomhet fra media, så det er viktig for henne å ha et godt støtteapparat rundt seg, mener Bartoli.

– Det er så mange spillere som hadde alt, men som klappet sammen. På et punkt handler det ikke om tennis lenger, det handler om det som skjer utenfor banen og å være i stad til å håndtere det, fortsetter 34-åringen.

Likevel er hun ikke redd for å slå fast at hun har ekstremt stor tro på at Gauff har det som skal til.

– Hun vil bli en stjerne i fremtiden, det er ingen tvil om det. Det er utrolig at hun slo Venus i Wimbledon, verdens mest prestisjefylte turnering.