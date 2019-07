Man måtte nesten skrive 1.juli på kalenderen før Filip Ingebrigtsen noterte et godt løp denne sesongen. Tredjeplassen i Diamond League i Palo Alto, og ny personlig rekord på en engelsk mile var fasiten. Og det var lett å se på den sykdomsplagede gutten at det gjorde godt for både kropp og hode.

– Jeg ville ha en god opplevelse her, og det fikk jeg, sier han til TV 2.

– Må gjøre noe

Han innrømmer at motgangen har tært på.

– Det skal egentlig bare én dårlig konkurranse eller trening til for at man ødelegger selvtilliten. Og hundre gode treninger for å bygge den opp igjen, sier han.

Mellomste blad Ingebrigtsen fikk et astmalignende anfall på en av de siste treningene i USA. Da han kom hjem fikk han en norsk vår med ekstreme mengder pollen i fleisen. Det førte til at han knapt kunne trene enkelte dager.

Pappa Gjert varsler derfor allerede at de kommer til å gjøre drastiske endringer foran OL-sesongen neste år.

– Ja, vi må gjøre et eller annet med han neste år. Vi kan ikke ha en periode på våren der kroppen hans ikke virker. Vi kan ikke ha det sånn.

Tidligere sesonger har han også kjent allergiplagene, noe som har gjort at han alltid har vært en "slow starter" på sesongen. Derfor tror teamet at dette kan være en av årsakene til at kroppen går litt i dvale for Filip

Rømmer til fjells

Siden pollen spres senere jo høyere man oppholder seg over havet, så har man foreløpig diskutert at Filip skal "rømme" til fjells, og oppholde seg i høyden fra april til langt ut på sommeren.

– Det er i alle fall ikke så mye allergi der så tidlig. Så hvis du er både i mellom-Europa og på høyfjellet i Norge på våren, så vet du om det er det ene aller andre som er problemet når man er der. Så det er fristende å gjøre de tiltakene neste år.

For pappa Gjert var det også viktig at kroppen til Filip endelig ser ut til å tåle konkurranse igjen.

– Ja, det var veldig bra. Og jeg tror det var viktig for guttene å få noen resultater som viser hvor de står akkurat nå, at de er der oppe og kjemper med verdens desidert beste løpere. For det var her var ikke noe tullefelt. Det var det du må forvente å møte i en VM-finale, kanskje med unntak av et par europeere så var dette kremen av kremen på 1500 i verden, sier Gjert.