Tror Cavendish vrakes til Tour de France

Alle lag bortsett fra Dimension Data og EF Education First har offentliggjort Tour de France-troppene sine.

Se alle troppene nederst i artikkelen!

Det amerikanske laget har tradisjon for å offentliggjøre laget seint. Dimension Data har ventet i langt tid for å se om Mark Cavendish kommer i god nok form til å delta. Cavendish har slitt tungt sportslig de siste årene, men Manx-missilen er det største navnet i Dimension Data-troppen.

Cavendish ble nummer 22 i det britiske mesterskapet i helgen. Før det syklet Cavendish Slovenia rundt. Der var en 55. plass hans beste plassering. Spurteren skulle etter planen sykle Tour of Norway i månedsskiftet mai-juni, men prioriterte høydetrening.

TV 2-ekspert Mads Kaggestad tror den lange ventetiden betyr at Tour de France går uten Cavendish.

– All logikk tilsier at han ikke kjører Tour de France. Det viktigste er å levere her og nå, og det gjør han ikke. Han har en tredjeplass fra Tyrkia rundt i år. Det holder ikke til å bli tatt ut til Tour de France. Jeg hadde ikke vært i tvil om jeg hadde vært i det sportslige apparatet i Dimension Data, sier Kaggestad.

En Cavendish-vraking vil neppe falle i god jord hos sponsorene til Dimension Data. Han er lagets best betalte rytter og en garantist for oppmerksomhet.

– Cavendish er Cav. Han har stor verdi og tar mye plass i laget. Det er et stort dilemma om man skal vrake ham om han selv vil være med. Cavendish har en stor personlighet, og han er ikke den enkleste å forholde seg til når han er skuffet og lei seg. Det kan være årsaken til at de har ventet lenge. Akkurat nå er han er langt unna nivået som kreves. Om han skulle vært med, måtte de tatt ut 4-5 ryttere som bare var der for Cavendish. De tar han ikke ut, spesielt når det resultatmessig har vært krise i Dimension Data denne sesongen, sier Kaggestad.

Cavendish har tatt 30 etappeseirer i Tour de France, bare fire bak Eddy Merckx. En æra kan være over.

– Det er ikke sikkert han kommer tilbake. Han har slitt lenge. Det kan være at dette er kroken på døra. Jeg er usikker på om vi får se han i Tour de France igjen. Det er større sjanse for at vi ikke får se ham. Det kommer til et punkt der man blir mett. Jeg tror ikke han kommer tilbake, sier TV 2-eksperten.