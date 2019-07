Presidenten i El Salvador om dødsfallene: – Det er vår skyld

Mandag 24. juni druknet Oscar Alberto Martinez Ramirez (25) og hans to år gamle datter Valeria mens de forsøkte å krysse grensen til USA, ved å svømme over elven Rio Grande.

Nå mener presidenten i El Salvador at hjemlandet skal ta på seg skylden for tragedien som rammet den lille familien.

Det skriver blant andre New York Times.

– Folk flykter ikke fra hjemmene sine fordi de vil det. De flykter fordi de føler seg nødt til det, sa landets nyinnsatte president, Nayib Bukele, på en pressekonferanse i hovedstaden San Salvador søndag.

– De flyktet fra El Salvador. De flyktet fra vårt land. Dette er vår skyld, fortsatte han.

Skylder på El Salvador

Fotografiet av den druknede Oscar og datteren (2) sendte sjokkbølger verden over, og ble raskt sammenlignet med bildet av den syriske flyktningen Alan (3) som druknet 2. september 2015.

Faren og datteren er kun to av flere titalls tusen som flykter fra El Salvador hvert år. Presidentens uttalelser kom som svar på hva han planlegger å gjøre med de sikkerhetsmessige- og økonomiske problemene til landet i Mellom-Amerika.

– Folk flykter fordi de ikke har en jobb, fordi de ble truet av gjenger, og fordi de ikke får dekket grunnleggende behov med vann, utdanning og helse, sa Bukele.

OVERRASKET: Presidenten i El Salvador Nayib Bukele overrasket mange med uttalelsene sine søndag. Foto: Jose Cabezas/REUTERS

Videre uttalte han at man ikke kan legge skylden på landene folk flykter til, men landet de flykter fra.

På direkte spørsmål om han mener det er galt av Trump å redusere antall personer som slipper inn i USA, svarte Bukele følgende:

– Jeg mener at USA tilnærmer seg dette på feil måte. Historien har vist at dette ikke vil stanse migrasjonen. Men det tingene vi forsøker å gjøre her i landet, det kan være med å stanse migrasjonen.

Ønsker reform

Mer enn en tredjedel av El Salvadors innbyggere lever under fattigdomsgrensen. Drapsraten i landet falt for tredje år på rad i 2018 ifølge AP, men den er fortsatt blant de høyeste i verden – spesielt om du ser bort fra land som ikke er i krig.

Den 37 år gamle presidenten hat lovet å jobbe for å endre dette etter innsettelsen 1. juni, og ønsker å gjøre noe med problemene som fører til at befolkningen migrerer til andre land.

Noen av Bukeles nøkkelpunkter er å bedre utdannelse, innføre sosiale programmer for å hindre at unge blir med i kriminelle gjenger, skape jobber i distriktene og bekjempe korrupsjon, skriver Washington Post.