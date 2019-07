Etter sju år som PSG-spiller er det nå endelig helt offisielt: Adrien Rabiot (24) er klar for Juventus.

Det bekrefter Serie A-giganten på sine nettsider.

Rabiot ankommer som bosmanspiller, etter en svært turbulent avslutning på sitt opphold i Paris.

Da det ble klart at midtbanespilleren ikke ville forlenge kontrakten sin med PSG, havnet han helt ute i kulden. Rabiot fikk ikke engang trene med førstelaget.

– For spilleren har det veldig klare konsekvenser. Han er vraket på ubestemt tid, slo daværende PSG-sportsdirektør Antero Henrique fast før jul.

Som sagt, så gjort. Rabiot spilte ikke et sekund, og var heller ikke i troppen en eneste gang, etter 11. desember.

– Sønnen min er en fange i PSG, freste hans mor og agent Veronique Rabiot til L'Equipe i mars.

– Det eneste han har bedt om er å fullføre kontrakten sin, og at det blir respektert. De ga han bot for å reise til Qatar da bestemoren døde, og faren var dødssyk. Han er et gissel.

Selv om han bare er 24 år, har Rabiot rukket å være involvert i en lang rekke kontroverser. Før fotball-VM i fjor ble det bråk da Rabiot nektet å være hjemmeværende reserve i den franske troppen.

Siden den gang har han heller ikke vært i nærheten av den franske landslagstroppen.