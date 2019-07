En blindpassasjer falt søndag ned fra himmelen, etter en ni timers flytur med Kenya Airways fra Nairobi til Heathrow i London, ifølge nyhetsbyrået AP.

Mannen, som etter alt å dømme hadde skjult seg i hjulbrønnen, falt trolig i døden da hjulene ble senket like før landing.

En bag, vann og mat ble funnet ved landingshjulene, skriver kenyanske The Star.

The Metropolitan Police skriver på sine nettsider at liket av en uidentifisert mann ble funnet i en hage i Clapham i Sør-London søndag.

Den døde mannen skal obduseres, og britisk politi samarbeider med myndighetene i Kenya for å bringe mannens identitet på det rene.

Over 113 hendelser

Selv om det ikke er vanlig, har slike dødsfall funnet sted ved en rekke anledninger de ti siste årene.

I 2012 ble en mann funnet død med store skader midt i en gate i en London-forstad. Dødsfallet ble først sett på som et mysterium.

I 2013 falt en mann fra et Air France-fly under landing i Nigers hovedstad og døde, mens en mann døde i 2015 da han falt fra et British Airways-fly og ned på et butikktak i Sør-London.

Det amerikanske luftfartstilsynet FAA har registrert 113 slike hendelser på 101 flyturer fra 1947 til 2015. Ifølge FAA er det sannsynlig at tallet, som gjelder avganger og ankomster til og fra USA, er høyere, ettersom blindpassasjerer også kan ha falt i havet.