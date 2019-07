NHL-klubben Minnesota Wild bekrefter mandag kveld at de har sikret seg Mats Zuccarello. Nordmannens avtale er verdt 256 millioner kroner de neste fem årene.

– Mats er en svært konkurransedyktig høyenergi-spiller. Han kommer med et høyt nivå av ferdigheter og karakter til vår tropp, og vi er veldig glade for å få ham på laget vårt, sier Wild-direktør Paul Fenton.

Overgangsvinduet for NHL-spillere uten kontrakt åpnet mandag. Zuccarello, som avsluttet forrige sesong i Dallas Stars, var en såkalt «unrestricted free agent» (UFA) og kunne fritt velge sin neste klubb.

– For norske fans er ikke Minnesota Wild en eksotisk klubb, men det viktigste for Mats er at han går til en klubb han fortjener. Da spørs det om de tilfredsstiller hans krav, eller om det dukker opp flere klubber som ønsker å tilby han fem år, sa TV 2s hockeyekspert Bjørn Erevik om Minnesotas Wilds interesse for Zuccarello.

Ikke alle er overbevist om at å gi Zucca en femårskontrakt er et klokt valg.

– Jeg elsker Mats Zuccarello, men å gi en 32-åring en femårskontrakt når Minnesota Wild har et slikt lag er rett og slett galskap. Noen må ta Paul Fentons (Wild-direktør) telefon og sette en stopper for denne galskapen, skriver ESPN-reporter Dimitri Filipovic på Twitter.

Minnesota Wild bekreftet også å ha signert Ryan Hartman og Luke Johnson.

Mats Zuccarello spilte ni sesonger i New York Rangers før han skiftet til Dallas Stars mot tampen av forrige sesongen.

Zuccarello hadde tilbud om å fortsette i Dallas-klubben, men valgte seg heller Minnesota Wild lenger nord i USA.

Minnesota Wild ble grunnlagt i 2000 og spiller sine hjemmekamper i Xcel Enery Arena. Tilskuerkapasiteten er 18.000. Klubben tok seg ikke til sluttspillet forrige sesong.