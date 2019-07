Real Madrid bekrefter at Mateo Kovacic har spilt sin siste kamp for klubben og er klar for Chelsea, der han var utlånt forrige sesong.

En tabbe av Chelsea avslørte overgangen lørdag, men nå er den endelig bekreftet.

– Jeg nøt virkelige sesongen på lån i Chelsea. Jeg føler meg komfortabel i klubben, og jeg liker London og Premier League veldig godt, sier han til Chelseafc.com.

Kovacic har signert en femårskontrakt med Chelsea.

– Vi hadde en suksessfull sesong, der vi vant Europaligaen, og jeg håper jeg kan komme med store bidrag i de kommende sesongene, sier kroaten.

Chelsea-direktør Marina Granovskaia er godt fornøyd med at Kovacic blir værende.

– Mateo viste hvilken dyktig spiller han er da han var på lån forrige sesong, og vi er henrykt over å ønske ham velkommen til klubben på permanent basis. Han har allerede stor erfaring på klubb- og landslagsnivå, og vi er sikker på at han vil være en stor suksess i Chelsea de neste fem årene, sier hun.



Chelsea har overgangsnekt i sommer og i januar neste år, men siden den kroatiske midtbanespilleren var på lån forrige sesong får klubben gjøre overgangen permanent.

Det samme gjelder Christian Pulisic' overgang fra Dortmund. Amerikaneren ble kjøpt av Chelsea i januar, men fullførte sesongen i den tyske storklubben.