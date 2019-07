Politiet i Oslo etterforsker fortsatt hendelsen der en mann i begynnelsen av 20-årene ble skadet etter at han ble knivstukket i etterkant av en fotballkamp på Tøyen.

Mandag opplyser politiet at den fornærmede i knivstikkingsepisoden på lørdag også ble utsatt for en voldshendelse på søndag. De ser hendelsene i sammenheng.

Ifølge politiet er den fornærmede ikke alvorlig skadd.

– Løslatt

– Knivstikkingen skjedde litt etter klokken 17.00 lørdag ettermiddag, sier Terje Bechmann Dahl, leder for etterforskningsseksjonen ved Oslo politidistrikt – enhet Øst.

– I forkant av denne hendelsen hadde det vært en fotballkamp som etter politiets forståelse en del av et arrangement i tilknytning til feiringen av Somalias nasjonaldag. Det var flere ungdommer og voksne tilstede, sier Dahl til TV 2

Mannen som er siktet for knivstikking er løslatt.

– Er det forsvarlig å løslate en person som er siktet for knivstikking?

– Vi må forholde oss til straffeprosessloven når det gjelder spørsmålet om varetekt. Det gjelder også i denne saken.

– Ung mann siktet

I tillegg til knivstikkingsepisoden på lørdag, ble den fornærmede utsatt for en voldshendelse på søndag.

– Vi ser disse hendelsene i sammenheng, blant annet fordi det er den samme fornærmede, sier lederen for etterforskningsavdelingen.

Politiet understreker at de nylig har siktet en person for voldsepisoden på søndag.

– Det jeg kan si er at det er en ung mann. Mer enn det er det for tidlig å si.

– Er dette snakk om gjengkriminalitet?

– Det er for tidlig å gå ut offentlig med kommentarer om eventuelle tilknytninger og motiv. Det er fortsatt svært mange oppgaver som gjenstår for å få et bedre bilde, sier Dahl til TV 2.