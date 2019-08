I dag ser du henne som reporter for verdensmesterskapet i rally (WRC). Men interessen for bil og motorsport startet lenge før – for Molly Pettit Grøndal.

34-åringen debuterte med racing som 25-åring i den danske serien, Danish Thundersport Championship (DTC). Her kjørte hun en Ford Mustang, sponset av Amcar.

Nå er hun altså å se på TV-skjermen, etter flere år som aktiv motorsportutøver.

Dette er sommerpraten med Molly Pettit Grøndal.

Hva gjør du i sommer?

– Etter en veldig hektisk første halvdel på året, så har jeg faktisk en del fri i sommer. Fordi jobben min innebærer å reise veldig mye, så styrer jeg unna flyplassene nå. Norsk sommer er jeg fan av og mye av tiden tilbringes på familiens hytte i Kragerø.

Hva er best: Bilferie eller flyreise?

– Feriene mine har jeg stort sett tilbragt på en racerbane eller på et verksted for å gjøre klart til et billøp. Kan vel kalles bilferie det også? Så da velger jeg så klart det!

Hvem tar du med deg på den perfekte bilturen?

– Så lenge jeg får kjøre så blir jo det mannen min, Anders Grøndal.

Molly Pettit Grøndal har stor lidenskap for bil, og har flere år som aktiv motorsportutøver å se tilbake på.

Hva irriterer deg mest i trafikken?

– Uoppmerksomhet! Kjør bil når du sitter i bilen og ikke driv med alt mulig annet. Og fletting! Kan ikke dere lage en tilleggssak om hvordan det faktisk skal gjøres?

Synes du elbilene har for mange fordeler i Norge?

– Ja. Hvordan hadde det egentlig sett ut om elbilen ikke hadde noen fordeler i Norge? Jeg har møtt mange som har en elbil som bil nummer to, bare for å komme seg kjappest mulig inn eller ut av Oslo i kollektivfilen på motorveien, forteller Molly og legger til:

– Er det ikke denne filen som skal brukes for all den økte kollektivtrafikken på grunn av økte bompengepriser og flere bommer? For meg virker det som om elbileiere drar nytte av bileiere som faktisk betaler alle avgifter og som nå i tillegg får høyere bompengepriser og flere bommer. Vet ikke om jeg hadde hatt så god samvittighet av å gjøre dette.

I dag ser du Molly som reporter i WRC. Foto: Privat

...og hva med dieselbilene: Får de ufortjent mye pepper?

- Ja, absolutt. En måling nylig gjort av ADAC i Tyskland viser at en nyere dieselbil slipper ut null milligram NOX per kilometer. Tenk så god samvittighet du kunne hatt hvis du kun hadde en bil, som både er miljøvennlig og tar deg dit du vil…

Hva synes du om bompengemotstanden i Norge?

– Jeg forstår godt at det er mye motstand mot bompenger. Mange blir satt i en veldig vanskelig situasjon da det rett og slett blir for dyrt å kjøre helt nødvendige turer med bilen. Samtidig så er elbilen Tesla Model 3 Norges mest solgte bil i juni, en bil uten avgifter der staten går glipp av millioner. Jeg forstår det ikke. Løsningen bør være enkel, mener Molly.

Hva tror du vil skje med bilene de neste ti årene?

– Det er nesten litt skremmende å tenke på. Jeg bare håper jeg kjører bilen så lenge som mulig. Det finnes så mange hjelpemidler nå for at du skal holde deg på veien – og jeg hater det! Jeg elsker å kjøre bil og min største frykt selvkjørende biler. Det er rett og slett en grusom tanke.

Hva er din beste bilopplevelse?

Det er så mange at den er skikkelig vanskelig, men jeg må nok si at min beste bilopplevelse har vært det jeg har opplevd på banen. Å presse en bil og deg selv til det ytterste mens du konkurrerer mot mange andre er en helt utrolig opplevelse.

Hvilken bil får vi aldri se i garasjen din?

– Elbil.

Molly Pettit Grøndal (34) Jobber med: Reporter/programleder for WRC



Første bil: Citroen Saxo VTS



Hva kjører du nå: Ford Focus



Hva hører du på i bilen: Volbeat



Drømmebil: Audi RS6

