Påtalemyndigheten mener at handlingene er så alvorlige at det kan bli aktuelt å kreve forvaringsstraff for mannen.

– Dette er en svært alvorlig tiltale, og vi mener det er en risiko for at han vil begå nye, alvorlige handlinger, sier statsadvokat Jens Andenæs til TV 2.

Lørdag 24. februar i 2018 skal han ifølge politiet ha overfalt en kvinne, kvalt henne og forsøkt å kle av henne i Oslo sentrum. Hun skrek og gjorde motstand, noe som gjorde at tiltalte forlot stedet.

Ved fem andre anledninger fra 6. mai i 2017 til 27. mai i 2018 har han overfalt unge kvinner, mener politiet.

Politiet: – Slik gikk han frem

Fremgangsmåten var lik hver gang, ifølge tiltalen:

Han overfalt kvinnene bakfra og tok grep rundt halsen deres slik at de flere av de mistet bevisstheten og falt i bakken. Han avviser at han hadde seksuelt motiv da overfallene ble begått.

Etter det TV 2 får opplyst, har tiltalte i avhør forklart at han har et behov for å føle at han har kontroll over kvinner, og at han likte å se på mens han kvelte dem.

Mannen forsvares av Sidsel Katralen i advokatfirmaet Elden.

– Vi har ingen kommentar til denne saken, sier hun til TV 2.

Flere av ofrene beskrev at overfallsmannen brukte hodeplagget sixpence, men han ble først pågrepet da politiet fikk et DNA-treff som knyttet ham til et av overfallene. Det skjedde 8. juni i fjor.

Etter pågripelsen beslagla politiet mannens mobiltelefon og datamaskin.

Da fant de videoer som førte til at han nå er tiltalt for å ha forgrepet seg på to kvinner som lå og sov. Overgrepene mot den ene kvinnen skjedde ifølge tiltalen i 2013, mens den andre kvinnen skal ha blitt utsatt for gjentatte overgrep i tidsperioden 2005 til 2007.

Anklages for enda en voldtekt

Statsadvokat Jens Andenæs opplyser at mannen i tillegg har vært under etterforskning for en grov voldtekt som skal ha skjedd utendørs på Tøyen lille julaften i 2017.



Offeret skal ha blitt overfalt, kvalt og deretter voldtatt. Det er opp til riksadvokaten om det blir tatt ut tiltale i denne saken.

Mannen er tidligere straffedømt for lignende forhold.

I 2012 overfalt han en kvinne på gata i Oslo. For dette ble dømt til fengsel i syv måneder. Året etter ble han dømt for å ha voldtatt en sovende kvinne. Straffen ble satt til fengsel i fire år.

Det er oppnevnt tre bistandsadvokater i saken, Fride Wirak, Maria Støen Thoresen og Hege Salomon. Ingen av de ønsker å uttale seg på nåværende tidspunkt.