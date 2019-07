Manchester United bekrefter mandag at Marcus Rashford har skrevet under på en ny kontrakt frem til sommeren 2023.

Avtalen har opsjon på ytterligere ett år.

Rashfords superlønn

Ifølge The Telegraph får Rashford nå en ukelønn på om lag 2,7 millioner kroner. Om han oppfyller diverse kriterier, kan han heve en ukelønn på over 3,2 millioner kroner.

Årlig kommer angriperen til å tjene nærmere 170 millioner kroner, skriver The Telegraph.

– Manchester United har vært alt for meg siden jeg kom hit som sjuåring. Denne klubben har formet meg både som spiller og person. Det er et privilegium hver gang jeg får muligheten til å ikle meg drakten, sier han til klubbens nettsider.

Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær er fornøyd med at Rashford, som er blitt koblet til blant andre Barcelona, har skrevet under.

– Marcus er en av de mest talentfulle engelske spillerne i sin generasjon. Han er en enestående spiller, velsignet med en naturlig hurtighet og energi. Marcus er et skinnende eksempel på talentene som kommer fra vårt akademi, og han forstår virkelig hva det betyr å spille for Manchester United, sier Solskjær til klubbens nettsider.

Rashford takker Solskjær

21 år gamle Rashford er et produkt av storklubbens ungdomsakademi. Han har så langt spilt 170 kamper for United og scoret 32 mål.

– Jeg ønsker å takke Ole og hans stab for alt de har gjort for meg. Det er en perfekt gruppe med trenere som kan hjelpe meg med utviklingen og til å ta det neste steget. Jeg skal gjøre alt jeg kan for å hjelpe klubben tilbake dit den hører hjemme og levere den suksessen våre supportere fortjener, sier han.

Manchester United signerte forrige måned midtbanespiller Juan Mata på en ny langtidskontrakt. Klubben skal også ønske å binde seg til førstekeeper David De Gea for de neste sesongene. Spanjolens avtale løper ut neste år.

Solskjær har også kjøpt inn lynvingen Daniel James og høyreback Aaron Wan-Bissaka fra henholdsvis Swansea og Crystal Palace i sommer.