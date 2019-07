Marcus (19) satset konfirmasjonspengene på ny barnehage-app

– Hva med eventuelt strålefare fra et slikt armbånd?

– I norske hjem er det i gjennomsnitt 20 ampere stråling, noe som tilsvarer 20 tusen milliampere (mA). Vi i Kindersafe og Tech Norway har gjort en revolusjon ved å bruke bare 15 mA i våre armbånd, og det er langt mindre enn det som er i norske husstander, hevder Bomann.

GRÜNDER: Marcus Bomann er en av gründerne bak appen. Foto: TV 2

Studerte Steve Jobs

Bomann har hatt en gründerspire i magen i mange år.

– Det startet da jeg var elleve år. Da fikk jeg min første ipod. Jeg syntes at det var en genial duppedings, og jeg ville finne ut hvor den kom fra. Jeg begynte å se på Steve Jobs, en av grunnleggerne av Apple. Jeg satt i timevis og leste om han på nettet.

– Siden da har jeg ikke klart å legge fra meg den spiriten om at jeg vil skape noe som gjør verden enklere og tryggere, sier 19-åringen.

Ideene til den unge gründeren har blitt lagt merke til av flere utenfor barnehagen i Steinkjer.

– Jeg synes det er helt fantastisk at vi har unge gründere som Marcus i kommunen vår, og det er vi veldig stolte over. Vi ønsker at kommunen skal være et levende laboratorium for gründere som vil teste ut ideene sine. Det er flott at vi har fått til dette i det her tilfellet, sier ordfører i Steinkjer, Bjørn Arild Gram (Sp).

Brukte konfirmasjonspengene

Nå testes armbåndene før de skal gjøres kommersielt tilgjengelig.

– Konfirmasjonspengene gikk med til prosjektet. Utover det har vi fått støtte fra både Innovasjon Norge og Ung tiltakslyst, samt andre støtte ordninger i kommunen, forteller den unge gründeren.

Bomann forteller at de tekniske mulighetene som kan legges inn i armbåndet også kan gjelde for andre næringer enn bare barnehager.

– Vi kan sitte på en god butikk her, men det kuleste av alt er at utviklingen har skjedd her på Steinkjer, og det synes jeg er tøft, forteller Bomann.