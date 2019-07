Neymar forlot Barcelona til fordel for Paris Saint-Germain i august i 2017. Overgangen, med en antatt samlet verdi på langt over to milliarder kroner, gjorde brasilianeren til tidenes dyreste fotballspiller.

Den siste tiden har det imidlertid vært spekulert på at Neymar kan komme til å returnere til Barcelona i sommer. Barcelonas visepresident Jordi Cardoner sa torsdag i forrige uke at Neymar innerst inne selv vil til Barcelona, uten at han antydet at det kommer til å bli en realitet.

Et mulig Neymar-comeback til Spania faller ikke uten videre i god jord hos den frittalende La Liga-presidenten Javier Tebas.

– Etter mitt syn kan Neymar bli en stor spiller hvis han oppfører seg bedre, sa han i et intervju med den spanske radiostasjonen Onda Cero søndag.

– Men jeg mener at den oppførselen og de verdiene vi forfekter som turnering også er veldig viktig. Sånn sett foretrekker jeg en annen type spiller, tilføyde han.

KRITISK: Javier Tebas (til høyre) tar ikke imot Neymar med åpne armer. Her er han avbildet sammen med Lionel Messi. Foto: Lluis Gene

Hardt vær

Tebas var ikke ferdig med det.

– Neymar er en stor spiller, men dersom oppførselen utenfor banen ikke er ok, så fortrekker jeg helt ærlig at han ikke kommer tilbake til spanske ligaen, sa La Liga-presidenten.

Neymar har vært i hardt vær også utenfor gressmatta den siste tiden. Nylig ble han anklaget for å ha voldtatt en kvinne i Paris. Fotballstjernen har avvist anklagene og henviste blant annet til samtalelogger mellom ham selv og kvinnen for å bevise sin uskyld. Neymar er ikke siktet i saken.

Spanske skattemyndigheter etterforsker brasilianeren for bonuser han skal ha mottatt fra Barcelona, samt penger han fikk i forbindelse med PSG-overgangen.

Dommerkritikk

Kommende sesong går måltyven glipp av PSGs tre første kamper i mesterligaen som følge av at han gikk til verbalt angrep på dommerne etter åttedelsfinalen mot Manchester United tidligere i år. Neymar anket avgjørelsen, som imidlertid ble stadfestet av UEFA.

PSG-president Nasser al-Khelaifi sa i forrige måned at han ikke ville tolerere mer «superstjerne-oppførsel». Mange har tolket det dit hen at uttalelsene var rettet mot Neymar.

