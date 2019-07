Han har jobbet med bil i en årrekke, og var med på å etablere den eksklusive bilforhandleren Autoxo Sport (tidligere Autostrada Sport) tilbake i 2007.

Noen år senere åpnet Olav Medhus Autoxo på Høvik – med mål om å starte Norges tøffeste bilbutikk.

Med alt fra italienske superbiler til staselig luksus fra England (les Rolls-Royce) – har bilbutikken en unik standing i Norge.

Dette er sommerpraten med Olav Medhus – mannen som har kjørt flere luksus- og superbiler enn de aller fleste.

Hva gjør du i sommer?

– Som for veldig mange andre, blir det både jobb og ferie. Jeg har ingen konkrete ferieplaner ennå, men at du ser meg bak rattet på en eller annen bil, er nok ikke utenkelig.

Bil er store deler av livet til Olav Medhus. Når han ikke er på jobb i Oslo, er sjansen stor for at du finner ham bak rattet i en og annen sportsbil sørover i Europa. Foto: Autoxo

Hva er best: Bilferie eller flyreise?

– Helt klart bilferie. Å kjøre nedover Europa er helt fantastisk. Det er selvfølgelig viktig at det er en ordentlig bil. Helst en lav en, med mange hestekrefter og gjerne italiensk.

– Skal den helst være rød også, eller?

– Neida, farge spiller ingen rolle.

Hvert år arrangerer Autoxo drive out, ofte både vår, sommer og høst. Foto: Autoxo

Hvem tar du med deg på den perfekte bilturen?

– Det må jo være kjæresten. Hun er sprek og er ikke redd for litt fart og spenning. Når det er sagt, må jeg innrømme at det er veldig deilig å kjøre helt alene også. Men det skulle jeg kanskje ikke sagt høyt?...

Hva irriterer deg mest i trafikken?

– De som kjører alt for sakte i venstrefilen på motorveien. Og de finnes det dessverre alt for mange av! Da kjenner jeg irritasjonen bygger seg opp, og det tar ikke lang tid før jeg gir visse tegn på irritasjonen.

– Hvordan da?

– Tusen og tre blir kanskje til tusen og to. Legger du til et lite blink med lysene, hender det at problemet løser seg. Men egentlig er dette et samfunnsproblem, jeg daglig prøver å løse…

Ferrari, Lamborghini, Maserati, Bentley, Rolls-Royce. Det er bare noen av merkene du finner her.

Synes du elbilene har for mange fordeler i Norge?

– Ja. Det er ikke mange som kjøper elbil på grunn av miljøet. Det er tvert i mot lommeboken og alle de økonomiske fordelene som avgjør. Hvem ville egentlig kjøpt elbil hvis det ikke var for disse fordelene? Ikke mange tror jeg, og det gjenspeiles tydelig på det øvrige bilsalget i Europa. Så vidt jeg husker utgjør elbilsalget rundt 2 prosent, så det er klart at momsfritak, gratis bom og fri parkering på Tjuvholmen gir en effekt, sier Olav.

Deler av jobben til Olav innebærer å reise utenlands og kjøre bil på bane, med utvalgte kunder.

– Jeg mener det er en feilslått politikk. Å bruke så mange milliarder på elbil-fordeler, som strengt talt ikke har noen særlig effekt på klima totalt sett, syns jeg blir tullete. Bilen utgjør marginal forurensning, derfor mener jeg man bør se på andre områder.

...og hva med dieselbilene: Får de ufortjent mye pepper?

– Ja, absolutt. Dieselmotoren har aldri vært renere enn den er nå. Flere av de nye Euro6-motorene har jo ikke NOX-utslipp i det hele tatt. Dessuten opplever jeg stadig vekk at forbruket på en dieselbil er omtrent halvparten fra en tilsvarende bil med hybrid drivlinje. Vi har flere eksempler her på kunder som bytter inn en ladbar hybrid, hvor ladekabelen fortsatt ligger urørt i plast, den blir rett og slett ikke brukt.

– Nå er det på tide av politikerne våkner litt opp og får et mer nyansert bilde på dette området.

Porsche en tidlig morgen på vei til jobb blir ikke akkurat feil.

Hva synes du om bompengemotstanden i Norge?

– Det er veldig bra at folk sier i fra, vi nordmenn er jo ikke akkurat kjent for å stikke oss alt for mye frem. Bompenger er urettferdig fordi det er de svakeste som blir rammet hardest.

Hva tror du vil skje med bilene de neste ti årene?

– Jeg tror ikke det vil bli en så dramatisk endring som mange hevder. Min erfaring er at ting alltid tar lenger tid enn man tror – særlig på dette området. For eksempel har jeg ikke tro på at det blir vanlig med selvkjørende biler, så lenge jeg er i stand til å kjøre, i alle fall.

Hva er din beste bilopplevelse?

– Det er mange. Men jeg husker spesielt en tur til Stelvio-passet i Nord-Italia i fjor. Vi våknet opp til grått og trist vær og det hadde snødd. Så klarner det helt opp, det ligger 5 centimeter nysnø utenfor veien og solen steker. Å oppleve dette i åpen bil, sammen med de andre i reisefølget, var helt magisk.

Å ratte noen av verdens beste og mest kjøreglade biler på disse veiene, er litt av en opplevelse.

– Hvilken bil kjørte du?

– Det var helt nye Ferrari Portofino.

Hvilken bil får vi aldri se i garasjen din?

– Åhhh, det er mange! En hel haug, faktisk. Men er det én ting som er helt sikkert, er det at du ALDRI får se en Tesla i min garasje. Aldri, avslutter Olav Medhus.

Olav Medhus (49) Jobber med: Salg, Autoxo

Første bil: VW Boble

Hva kjører du nå: Litt forskjellig. Blant annet Rolls-Royce Ghost og Ferrari 488 Pista.

Hva hører du på i bilen: Mye radio og litt barnslig listepop.

Drømmebil: Det kommer mye spennende fremover…

Dette er vårt møte med Autoxo sin høst-drive out. Få med deg alle de spektakulære bilene, og ikke minst lyden...