Etter en enorm sisterunde under PGA-turneringen i Detroit i helgen viste Viktor Hovland (21) med en 13. plass at han har nivået inne.

Skeptisk til PGA-billett

Topp-plasseringen kommer bare to uker at han for alvor presenterte seg med tolvteplass i majorturneringen US Open - og det i sin siste turnering som amatør.

– Jeg har sett at han er så god. Men så skal man levere, og nå gjør han det gang på gang. Dette er hans nivå. Han er klar for å klatre inn i verdenseliten, sier Nikas Diethelm til TV 2.

Svensken var trener for Hovland i ungdomsårene og skriver stort sett meldinger etter hver runde med den nybakte golfproffen, som i disse dager bruker invitasjonene han har fått på PGA-touren til å spille seg til en fast plass neste sesong. Nåløye er trangt, og Hovland må spille inn 900.000 dollar, om lag åtte millioner kroner, på de kommende turneringene for å få fast plass på PGA-touren.

Hvis ikke det går, kan han kvalifisere seg via Korn Ferry Tour Finals mot slutten av sesongen. På Korn Ferry Tour storspiller en annen nordmann for tiden. Kristoffer Ventura ligger på 17. plass sammenlagt. De 25 beste får plass på PGA-touren neste sesong.

Hovland kan også sikre seg fast plass på PGA-touren i to sesonger, men da må han vinne en PGA-turnering.

– Jeg tenker selvsagt bare på å spille, men det ville vært fint å spille godt nok slik at jeg hadde en eller annen status neste sesong slik at jeg ikke må kjempe i gjørmen. Jeg vil bare spille et sted hvor jeg vet hva jeg skal gjøre de kommende månedene, sier Hovland til Golfweek.

Helgens 13. plassen i Detroit sikret Hovland en premieutbetaling på 1,15 millioner kroner.

– Det er ikke gode odds for at han skal ta kortet på de turneringene han skal spille. Alt skal klaffe om han skal klare det. Han får spille disse turneringene og se hvor det bærer, sier Diethelm.

– Må bare leve ut drømmen

Hovland har skapt seg et navn i USA og blitt umåtelig populær blant golfinteresserte med sitt sedvanlige smil og gode humør. Han spøker med de etablerte proffene og stjeler overskrifter i golfkretsene.

– Det som er fint med Viktor, er at han er seg selv. Svarene kommer med et smil. Mange er litt stive når de blir intervjuet, men han virker avslappet. Det er derfor han selger også. Når han står med proffene, så begynner nesten alle å flire når de er rundt ham. Det er sånn han er, sier Diethelm.

Hjemme i Oslo sitter en stolt mor og følger sønnens eventyr.

– Vi sendte hverandre meldinger gjennom hele helgen, men han er veldig opptatt. Det er ganske mye å gjøre. Allerede i går kveld måtte han pakke og dra videre til Minnesota for neste turnering, sier Galina Gabalova Hovland.