Det fikk en 23 år gammel kanadisk turist merke. I forrige uke ble hun stanset av politiet i Venezia. Kvinnen fikk en bot på 250 euro, eller litt over 2400 kroner.

Kvinnens forseelse? Hun solte seg i en bikini i parken Giardini Papadopoli.

Det er avisen Venezia Today som forteller om den kanadiske kvinnens møte med lovens voktere i Venezia. Saken er plukket opp av flere medier, blant annet flysmart24.no.

Oversvømmes av turister

Venezia er med sine kanaler, gondoler, broer og vakre bygninger en turistmagnet. Men de siste årene har det oppstått flere konflikter mellom turister og fastboende i byen.

Sjokkerte turister har fortalt om hvordan de blir avkrevd beløp tilsvarende flere hundre kroner for kaffe og vann på kafeer på Markusplassen. Digre cruiseskip som legger seg til utenfor byen har vekket harme blant fastboende og har avstedkommet mystiske veggmalerier som minner om stilen til den verdenskjente gatekunstneren Banksy.

Forbudt å stanse på broene

Nå har byens myndigheter kommet med en lang liste over hvordan «ansvarlige gjester» skal oppføre seg i byen. Blant punktene som gjengis på nettsiden til Venezia kommune kan man lese følgende:

Hold til høyre når du går. Det er forbudt å stanse på broene. Sykling er forbudt, og sykler kan ikke en gang leies.

Trapper på kirker, broer, brønner, statuer, elvebredder og lignende er ikke piknikområder.

Det er forbudt å stå på Markusplassen for å spise eller drikke.

Det er forbudt å gå rundt i svømmetøy i byen.

Det er forbudt å mate duene.

UPOPULÆRT: Et gigantisk cruiseskip loses til havn av tre slepebåter gjennom lagunen i Venezia. (Photo by Miguel MEDINA / AFP)

Fyllebot

Venezia er ikke den første turistdestinasjonen som tar grep for å få kontroll på masseturisme. På den spanske ferieøya Mallorca innførte myndighetene i vår nye alkoholregler i fire utsatte områder i hovedstaden Palma. Bakgrunnen var blant annet en rekke tilfeller hvor fulle turister falt fra balkonger og skadet seg eller døde.

Nå kan politiet bøtelegge folk med opptil 3000 euro for «anti-sosial oppførsel».

Airbnb-protester

I flere spanske byer, blant annet Madrid, Barcelona, Valencia og Palma, er det innført restriksjoner på korttidsutleie av leiligheter gjennom tjenester som Airbnb.

Slik utleie er møtt med kraftige protester blant lokalbefolkningen, som misliker at stadig nye turister vandrer inn og ut av bygårder til alle døgnets tider.



Korttidsutleie har også bidratt til å drive opp utleieprisene så mye at fastboende fordrives fra sentrumsnære områder.

Selfie-bot i Thailand

I Thailand har myndighetene tatt grep for å få bukt med selfie-glade turister som tar bilder av fly som er i ferd med å lande like over hodene deres på Mai Khao-stranden i Phuket.

Myndighetene mener at de mange turistene som poserer på stranda distraherer pilotene og utsetter seg selv og andre for fare. Turistene risikerer nå bøter for filming på det som folkemunne kalles «Airport Beach».