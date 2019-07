Pia (35) risikerer 20 års fengsel etter å ha reddet folk fra å drukne: – Helt absurde anklager

Klemp sier at det var en vakt i et sikkerhetsselskap som fabrikkerte anklager mot dem. Fartøyet ble avlyttet, og myndighetene påstår de har videobevis for at Klemp og kollegene har samarbeidet med menneskesmuglere. Hun avfeier alt, og mener dette er en politisk kamp fra en regjering som er kritisk til innvandring.

Delte instabilde etter arrestasjon

I helgen skjedde det igjen. Kaptein-kollega og venn Carola Rackete blir arrestert i Italia, når hun tar Sea Watch 3 til havn for å sette i land syke migranter. Innenriksminister Matteo Salvini har stengt alle havner for flyktningskip. Den høyrepopulistiske politikeren fører en streng innvandringspolitikk. Etter arrestasjonen av Rackete, la Salvini ut et bilde av henne på sin Instagram-konto med påskriften «Arrestert» i store røde bokstaver over bildet.

– Flere og flere skip og mannskaper blir gjort til kriminelle. Myndighetene er mindre og mindre motivert til å hjelpe disse folkene i sikkerhet, sier Klemp.



Hun kan risikere opp til tjue års fengsel hvis hun blir dømt. For henne er det latterlig at mennesker kan bli tiltalt for å berge liv.

Egen hashtag

Over 300 000 personer har skrevet under på et opprop til støtte for Klemp. Det er opprettet en egen hashtag; #freepia.



– Støtten varmer, sier hun.



Penger strømmer inn for å betale for advokater, og de venter en tiltale på slutten av dette året. Rettssaken kommer trolig ikke opp før neste år.



Hun ler når TV 2 spør om hvordan hun ser på fremtiden, og sier at hun vanligvis ikke planlegger for lenger framover enn to uker. Hun har vanskelig for å se for seg et «vanlig» liv med en ni til fire jobb og familieliv.

– Er du redd for å bli dømt?

– Nei, jeg nekter å bli redd av slik absurd tanke.