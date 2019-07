Flere amerikanske medier hevder at Minnesota Wild ønsker å signere Mats Zuccarello på en femårskontrakt.

Minnesota-klubben skal ifølge The Atletic være klar for å tilby 31-åringen svimlende seks millioner dollar i året. Det tilsvarer om lag 50 millioner kroner.

Overgangsvinduet for NHL-spillere uten kontrakt åpner mandag, og nordmannen er ønsket av flere klubber. Zuccarello er en såkalt «unrestricted free agent» (UFA) og kan fritt velge sin neste klubb.

– Mange klubber er interesserte i Mats, men han er nok ute etter en femårskontrakt og selvfølgelig god lønn. Det kan han få i Minnesota, men han vil jo vinne også. Det er ingen toppklubb, og i år kom de ikke engang til sluttspillet. Det kan endre seg i løpet av fem år, sier TV 2s hockeyekspert Bjørn Erevik.

Eksperten tror Minnesota Wild er et naturlig valg for Zuccarello.

– Jeg har fått med meg ryktene som sier at han er på vei mot Minnesota. Selv om ingenting er bekreftet enda så kommer ikke rykter fra ingenting, og akkurat nå er kanskje Minnesota mest naturlig.

En femårskontrakt er ifølge Erevik ett av ønskene til nordmannen, da den neste kontrakten trolig blir Zuccarellos siste i NHL.

– For norske fans er ikke Minnesota Wild en eksotisk klubb, men det viktigste for Mats er at han går til en klubb han fortjener. Da spørs det om de tilfredsstiller hans krav, eller om det dukker opp flere klubber som ønsker å tilby han fem år.

– Det er voldsom interesse for ishockey i Minnesota, men de har ikke hatt så bra lag siste tiden. Det blir veldig spennende å se hvor han ender opp, og det er ingen tvil om at han kommer til å prestere på isen uansett.