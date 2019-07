Nybilsalget i Norge har endret seg drastisk de siste årene. I 2011 dominerte dieselbilene med en markedsandel på over 75 prosent.

Nå er det tallet under 20, og det er el- og hybridbilene som er i sterk vekst.

Per mai i år, står elbilene for 35,5 prosent av nybilsalget i Norge, i følge tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken.

Svært gunstige avgifter er mye av forklaringen på det. Men hvis vi ser på nybil-salget i Europa, er bildet ganske så annerledes.

Elbilene utgjør 2 prosent

I 2018 ble det solgt over 15,6 millioner nybiler i Europa, det viser tall fra den europeiske bilprodusentorganisasjonen ACEA.

Her er det ingen tvil om at de rene bensin- og dieselbilene fortsatt dominerer salget, med en samlet markedsandel på 92,6 prosent. Fordelingen mellom bensin og diesel er henholdsvis 56,7 og 35,9 prosent.

I stor kontrast til det norske markedet, utgjør elbilene kun 2 prosent av salget, mens hybridbilene står for 3,8 prosent.

Dette er nye BMW X4 med 40d-motorisering. Det betyr 3-liters rekkesekser, som yter 326 hk og 680 Nm.

En stor Norges-suksess kan bli borte

Mener elbil-trenden er overdreven

Det kan forklare hvorfor flere av verdens bilprodusenter fortsatt investerer store summer i utvikling av nye dieselmotorer.

Det ser vi blant andre Audi, Mercedes og BMW.

I et større intervju med bransje-nettsteddt Automotive News sier BMWs utviklingssjef, Klaus Fröhlich, dette:

Klaus Fröhlich sitter i styret hos BMW og er ansvarlig for utvikling. Foto: BMW

– Skiftet til elektrifisering av bilene er overdrevet. Elbiler koster mer å produsere når det gjelder råvarer til batterier. Dette kommer til å vedvare, og eventuelt bli verre, etter hvert som etterspørselen øker, forteller han.

BMW-toppen er videre tydelig på at dieselmotoren vil være med oss i lang tid fremover.

Dette må du vite før du kjøper brukt elbil

Minst 20 år til med diesel

– I 2025 forventer vi at minst 80 prosent av våre biler har en forbrenningsmotor, sier Fröhlich til Automotive News.

Han regner med at dieselbilene kommer til å være med oss i minst 20 år til, og bensinbilene ennå lenger, minst 30 år.

– Vi ser områder uten lade-infrastruktur, som for eksempel Russland, Midtøsten og den vestlige, indre delen av Kina, påpeker han.

Fröhlich tror heller ikke på en elbil-revolusjon i USA, bortsett fra visse deler av vest- og østkysten.

For Europas del, spår utviklingssjefen en opptur for de ladbare hybridene, noe som også speiles i markedet.

Denne viser fordelingen over bilsalget i Europa i 2018. Her utgjør elbil-salget kun 2 prosent, blant de 15,6 millioner solgte bilene. Kilde: ACEA

8 av 10 nye Volvoer har dieselmotor

To motorer vil forsvinne

I det samme intervjuet forteller en uvanlig frittalende Fröhlich, at to av BMW sine dieselmotorer trolig kommer til å forsvinne.

Her er det snakk om dagens tresylindrede motor på 1,5 liter, samt rekkesekseren med fire turboer. Sistnevnte sitter i dagens M50d-versjoner på 5-serie, 7-serie, X5 og X7.

Årsaken til at sekseren med fire turboer trolig må utgå, er rett og slett fordi motoren er for dyr og komplisert å bygge.

BMW kommer i stedet til å satse på dieselmotorer med fire og seks sylindere, men med maksimalt tre turboer.

I 2025 forventer BMW at om lag 80 prosent av deres nybiler vil ha en fossilmotor under panseret. Samtidig er det igjen hemmelighet at BMW er i gang med en stor satsning på el- og oppdaterte hybridbiler.

Også Mercedes satser på diesel

Broom har tidligere skrevet om Mercedes sin satsning på utvikling av nye motorprogrammer. Totalt skal Daimler-konsernet investere 70 milliarder kroner, deriblant på nye 2- og 3-liters dieselmotorer.

– Mercedes har ingen ambisjoner om å legge ned hverken bensin- eller dieselmotoren. Tvert i mot har Mercedes investert store summer i utvikling av nye motorer de siste årene, forteller Audun Hermansen, PR- og informasjonssjef i Mercedes Norge.

I intervjuet, som du kan lese i sin helhet her, legger Hermansen til:

– I et globalt perspektiv utgjør det norske markedet 0,2 prosent av nybilsalget. Det er med andre ord lite realistisk å tro at store produsenter som Daimler vil skreddersy utvikling av ny teknologi og produksjonslinjer etter norsk etterspørsel alene.

Norsk elbil-favoritt skal fornyes

Finansminister Siv Jensen: – Jeg tror ikke vi har sett slutten på bensin- og dieselmotoren riktig enda...