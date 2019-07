I starten av juli er det feriestille i mange bransjer. Men hvordan er det med bruktbilsalget akkurat nå, tar kjøpere og selgere av brukte biler også fri?

– Det er nok litt myte at det er veldig lavt bruktbilsalg i sommermånedene og at man da kan gjøre de reneste røverkjøp.

Det sier Kenneth Christensen, som er bruktbilsjef hos Kvernland Bil AS, de selger ny Ford og bruke biler i Sandnes.

– Riktignok kan det variere noe. Noen år er det litt stillere, mens andre år er det mye trøkk. Men hos oss gjør du gode kjøp hele året, legger han til med et stort smil.

Christensen forteller at salget av brukte biler nå er så høyt at de må ut og kjøpe inn nyere brukte Ford, for å klare å dekke opp etterspørselen.

– Det kan være fra leasingselskaper, andre forhandlere eller privatpersoner. Bensin eller diesel spiller liten rolle. Nyere Ford med lav kilometerstand er gangbar vare for oss uansett.

Mindre elbil-etterspørsel

Etterspørselen etter brukte elbiler er derimot ikke veldig stor hos denne forhandleren:

– Nei, der opplever vi at det har blitt stillere bare det siste året. Vi behøver ikke gå lenger tilbake enn i fjor, så var det en god del forespørsler på brukte elbiler. Men det har tydeligvis skjedd noe her. I det siste har det vært veldig lite etterspørsel etter dem, forklarer han videre.

Men han forteller at sommer-salget av brukte biler allikevel er annerledes enn bilsalget resten av året.

– Ja, absolutt. Det ene er at vi i sommerukene har en helt markant økning i etterspørselen etter større bruktbiler, gjerne med syv seter og takboks. Biltyper som Ford S-Max og Galaxy. Edge og til dels Mondeo stasjonsvogn er også mer etterspurte nå, enn resten av året. Det er tydelig at folk skal ha feriebil, sier den hyggelige bruktbilsjefen

Dette er en ny morobil fra Ford

Ha med svigermor på ferie?

– Det andre er at de skal ha bilen fort. Aller helst med én eneste gang. Som regel så klarer vi å fikse det også.

Det kan med andre ord tyde på at noen kunder er litt dårlige på langtidsplanlegging og kanskje er ute i siste liten. Det er kanskje noen som kjenner seg litt igjen i det ...

– Det er nok flere grunner til at det er slik. Kanskje må man plutselig ha med svigermor på ferie, eller at man har fått hund siden siste bilferie og trenger større plass, eller at den gamle bilen har havarert eller fått en litt for stor mangellapp på siste EU-kontroll. Som sagt, årsakene er nok både flere og sammensatte, tror Christensen.

Husker du denne grom-bilen fra Ford?

De beste plukkes først

– Men trenden er ikke til å ta feil av. Dette har vi sett flere år på rad nå og vi forbereder oss så godt vi kan. Blant annet ved å ha en så riktig bruktbil-miks som mulig, forklarer han videre.

De siste årene har salg av varebiler og nyttekjøretøy fra Ford blitt stadig viktigere. Også i bruktbilmarkedet er det rift om disse bilene.

– Her er det ofte mindre firmaer som er kundene. Alt fra små håndverksbedrifter, til rene serviceyrker, som for eksempel rengjøring som kanskje ikke ser behovet for å kjøpe eller lease en helt ny bil. Men også en del privatpersoner. Her får man jo en forholdsvis ny bil, til en billig sum. Har man ikke bruk for mange sitteplasser, men en stor og praktisk bil, er jo dette smarte kjøp også, avslutter den travle bruktbilsjefen.

Er du på utkikk etter en ny og større bil til årets bilferie, gjør du kanskje smart å begynne biljakten så snart som mulig. Som overalt ellers: De største godbitene plukkes først, her også.

Les også: Flere nordmenn drar på bilferie – også med elbil

Video: Denne duellen må du få med deg!