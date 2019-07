Mandag formiddag er antallet solgte billetter til treningskampen mellom Vålerenga Fotball Damer og Manchester United Womens FC på 5803. Dersom alle med kjøpt billett møter opp på kampen 31. juli, vil det være ny rekord for en kvinnelig klubbkamp i Norge.

Den forrige rekorden ble satt for drøyt tre måneder siden da 5655 tilskuere fikk se LSK Kvinner ryke ut av Champions League mot Barcelona på Åråsen.

– Målet var egentlig å slå klubbrekorden i Norge. Nå har vi nådd det målet. 10.000 hadde vært sinnssjukt morsomt, men det er stor fallhøyde. Det vil uansett være stort for oss og norsk kvinnefotball som helhet, sier markedsansvarlig Jens August Dalsegg i Vålerenga til TV 2.

Medgangen rundt norsk kvinnefotball representert av landslaget under VM i Frankrike har vært en av faktorene til at det har vært rift om billettene.

Dalsegg peker også på at det er Manchester United som kommer på besøk, at billettene er rimelige og at kampen spilles under Norway Cup-uken.

– Det gikk veldig mange billetter i starten da vi begynte salget. Så tok det seg opp igjen for noen uker siden da vi kjørte noen promoteringskampanjer. Og det gikk også mye opp mot Norges kamp mot England i VM, sier Dalsegg.

I Toppfotball kvinner, interesseorganisasjonen for de to øverste divisjonene i Norge, jubler man over nyheten om at det går mot publikumsrekord for kampen på Intility Arena.

– Så utrolig kult, sier daglig leder Hege Jørgensen når TV 2 forteller henne at det går mot publikumsrekord.

– Først og fremst er det helt fantastisk og kult at Vålerenga gjennomfører en sånn kamp. Manchester Uniteds kvinnelag er en ny klubb som kommer som et skudd. De er en klubb med et stort navn både internasjonalt og i Norge, så det er gøy å se at det er interesse rundt kampen. Så får vi håpe at det er et tegn i tiden at folk får opp øynene for kvinnefotballen og at det er en idrett med underholdningsverdi.

Manchester Uniteds kvinnelag ble ikke stiftet før i mai i fjor, men har allerede markert seg med å rykke opp til den øverst divisjonen i England.

Kampen mellom Vålerenga Fotball Damer og Manchester United Womens FC sendes på TV 2.